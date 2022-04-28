В Великую Субботу в поселке Песковка Бучанского района Киевской области председатель ОТГ и местные депутаты заблокировали для верующих два храма УПЦ…

В канун Пасхи в поселке городского типа Песковка Бучанского района Киевской области председатель местной ОТГ вместе с депутатами и радикалами заблокировали доступ в храмы Украинской Православной Церкви в честь Иоанна Богослова и преподобного Серафима Саровского, лишив верующих возможности встретить Светлое Христово Воскресение, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Председатель Песковской ОТГ Луцков Владимир Игоревич, местные депутаты и активисты, его подчиненные, в Великую Субботу пришли в храм и „начали переводить храм в ПЦУ“. Но нами заранее была вызвана полиция, собрались более 50 наших прихожан, и якобы пришли к согласию, что дадут отслужить Пасхальное богослужение, а уже после Пасхи будут решать свои вопросы. Но когда наши люди понемногу начали расходиться, то председатель поселкового совета снова вернулся с агрессивными местными активистами, некоторые из которых были в терробороне, и захватили храм. Повесили на двери цепи с замками, меня выгнали со двора, угрожали физической расправой мне и прихожанам, вставшим на защиту храма», — рассказал настоятель Иоанно-Богословского храма протоиереяйГеоргий Пустовит.

Как отметил священнослужитель, когда он и прихожане пришли на территорию храма 24 апреля, чтобы совершить богослужение хотя бы на улице, глава ОТГ им отказал, угрожая расправой в случае попытки зайти в храм.

Не пустил чиновник верующих и в другой храм УПЦ на территории поселка — в честь прп. Серафима Саровского.

«Там также были эти активисты <…> в 5 часов утра в Пасхальный день, закрыли ворота и храм, запретили проводить священнику богослужение. Когда утром люди шли с корзинами в церковь, сам голова стоял на воротах и не подпускал никого, и предлагал их подвезти к „священнику“ ПЦУ (в деревне в прошлом году построили новый храм ПЦУ)», — рассказал священник.

По информации отца Георгия, все эти события сопровождались прямой угрозой жизни.

«Я не проживаю в нашем поселке, но несу свое служение на приходе 28 лет. После того как звучали угрозы расправы в мою сторону, наши прихожане решили провести меня из деревни. И действительно, на выезде из поселка ждали три автомобиля с вооруженными активистами. И если бы я уезжал из села сам — неизвестно, чем бы все могло закончиться».

Глава Песковской ОТГ Владимир Луцков запретил священнику появляться на территории поселка и сейчас делает всё возможное, чтобы запретить УПЦ на территории Песковки.

«Они контролируют все выходы, подходы в храм, все въезды в посёлок. Слава Богу, я успел вынести из храма антиминс и Святые сосуды», — говорит отец Георгий.

По словам прихожан храма, им угрожает ещё и директор местного лесхоза, обещая уволить с работы в случае поддержки УПЦ.

«С первого дня военных действий все деньги, которые были в церкви, <…> мы передали тем же активистам (теробороне, — Ред.), которые теперь пришли захватывать храм. Мы вместе с прихожанами всеми своими силами старались помогать чем могли. Но как только угроза прошла, они сразу пришли расправляться с приходом..» — отметил протоиерей Георгий.

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