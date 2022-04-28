Святейший Патриарх Кирилл призвал русский народ сплотиться вокруг Москвы
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что против России сегодня объединились наиболее сильные центры власти во всём мире…
Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал русский народ сплотиться вокруг Москвы и не дать зарубежным центрам власти разрушить независимость России, сообщает Интерфакс.
«Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Непросто всё складывается вокруг нашего Отечества (..) И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила, и покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, вот до тех пор и будет Россия непобедима», — сказал Патриарх Кирилл в Светлый понедельник в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля.
По его словам, победа — это всегда не только победа физическая, не только победа оружия, с которым воин встречает врага. «Это всегда победа духа, — отметил Патриарх Кирилл. — И сегодня очень многие хотели бы, чтобы этот дух исчез. А для того, чтоб было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новым псевдо-ценностям, перевести сознание человека от вертикального измерения жизни, которое соединяет человека с Богом, к горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела».
Его Святейшество напомнил, что он совершил богослужение в храме-памятнике, созданном в XV веке в знак объединения русских земель, и пожелал, чтобы героические примеры прошлого вдохновляли россиян «на защиту нашего Отечества, на защиту нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».
«Пусть Господь хранит нас в подлинной свободе, и все это непосредственно связано с сохранением веры православной в сердцах и умах нашего народа», — заключил Предстоятель.
Святейший Патриарх Кирилл призвал русский народ сплотиться вокруг Москвы Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что против России сегодня объединились наиболее сильные центры власти во всём мире...