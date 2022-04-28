Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал русский народ сплотиться вокруг Москвы и не дать зарубежным центрам власти разрушить независимость России, сообщает Интерфакс.

«Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Непросто всё складывается вокруг нашего Отечества (..) И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила, и покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, вот до тех пор и будет Россия непобедима», — сказал Патриарх Кирилл в Светлый понедельник в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля.

По его словам, победа — это всегда не только победа физическая, не только победа оружия, с которым воин встречает врага. «Это всегда победа духа, — отметил Патриарх Кирилл. — И сегодня очень многие хотели бы, чтобы этот дух исчез. А для того, чтоб было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новым псевдо-ценностям, перевести сознание человека от вертикального измерения жизни, которое соединяет человека с Богом, к горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела».

Его Святейшество напомнил, что он совершил богослужение в храме-памятнике, созданном в XV веке в знак объединения русских земель, и пожелал, чтобы героические примеры прошлого вдохновляли россиян «на защиту нашего Отечества, на защиту нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».

«Пусть Господь хранит нас в подлинной свободе, и все это непосредственно связано с сохранением веры православной в сердцах и умах нашего народа», — заключил Предстоятель.

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