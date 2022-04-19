В одной из последних авторских программ «Бесогон ТВ» известный русский режиссёр Никита Михалков коснулся темы срочного отъезда за границу многих российских артистов, а также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что Иван Ургант — большой патриот России, сообщает телеканал «Царьград».

Песков, отвечая журналисту белорусского телевидения об уехавших, бежавших из страны деятелях культуры, заявил следующее:

«У нас есть люди, которые испугались, когда всё началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убеждён. У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее. Многие не поняли, многие испугались. Я очень хорошо знаю Ивана Урганта — он большой патриот».

«Понятно, что певец должен петь, артист должен играть, художник должен писать картины, и совершенно не обязательно им разбираться в тонкостях продвижения НАТО на восток. Чего испугались те, кто срочно уехал? Враг у ворот, бомбят Москву? Чего испугались?», — прокомментировал Никита Михалков.

Никита Сергеевич напомнил, что в 1941 году люди, которые уезжали из Москвы, они эвакуировались потому, что в 30 километрах от Москвы стояли передовые части германского вермахта. И они уезжали на восток — в Казахстан, в Среднюю Азию, за Урал.

«А чего испугались эти наши соотечественники, уезжая на Запад? А я вам отвечу, — продолжил Михалков. — Я уже говорил об этом. Они испугались, что закроют их счета, что могут лишить недвижимости, как это, мы поняли, принято в свободном обществе, где ценится частная собственность, так сказать, как святыня. Вот они чего испугались. И они сами это подтверждали неоднократно в своих высказываниях».

«Конечно, Иван Ургант — человек талантливый, остроумный, с прекрасной реакцией. Но вот опрос, участие в котором приняли 48 тысяч человек. „Вы хотите возвращения Урганта на телевидение?“. И вот результаты: „За“ — 8%. „Против“ — 92%. При том, что его же очень любили, он был очень популярен. Почему такой результат дал опрос? А потому что любовь должна быть обоюдной. А её не получилось», — отметил режиссёр.

Никита Михалков по этому поводу процитировал известного литератора Романа Носикова:

«Когда тонул „Титаник“, а вместе с ним тонула и человеческая уверенность в том, что теперь-то он точно стал царём мира и победителем природы, многие люди узнали о себе и о своих собратьях по виду много нового. Полупустые шлюпки, в которых отплывали к спасению пассажиры первого класса — прекрасная иллюстрация для европейского цивилизованного гуманизма. Нынешняя спецоперация тоже крушит не только жизни, не только военную инфраструктуру Украины. Она крушит нашу ложь, в которой мы раньше жили, не замечая её. Отплыли из страны один за другим те, кто казался нам неотъемлемой частью нашей действительности. Один за другим отреклись от нас и отказались от русского имени те, кто раньше считал себя украшением и даже смыслом России. То, что называло себя элитой, оказалось шлаком».

Завершая программу, Никита Михалков отметил, что никто из либерального сообщества не будет спорить с тем, что свобода — это возможность выбора, а несвобода — это отсутствие выбора. Но, по мнению режиссёра, они никогда не согласятся с другим тезисом: «Высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор».

После этого Никита Михалков оставил в эфире песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной». Пока длилась композиция, в которой есть слова: «Если ты раздражён и обижен, не ругайся, не брызгай слюной. Лучше будь благородно возвышен — не живи с нелюбимой страной», на экран выводились фотографии Аллы Пугачевой, Земфиры, Андрея Макаревича, Ренаты Литвиновой, Валерия Леонтьева, Чулпан Хаматовой и других, кто уехал из России.

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