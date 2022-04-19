Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2022

«То, что называло себя элитой, оказалось шлаком»
Известный русский режиссёр Никита Михалков прокомментировал бегство из России череды российских актёров…

Никита МихалковВ одной из последних авторских программ «Бесогон ТВ» известный русский режиссёр Никита Михалков коснулся темы срочного отъезда за границу многих российских артистов, а также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что Иван Ургант — большой патриот России, сообщает телеканал «Царьград».

Песков, отвечая журналисту белорусского телевидения об уехавших, бежавших из страны деятелях культуры, заявил следующее:

«У нас есть люди, которые испугались, когда всё началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убеждён. У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее. Многие не поняли, многие испугались. Я очень хорошо знаю Ивана Урганта — он большой патриот».

«Понятно, что певец должен петь, артист должен играть, художник должен писать картины, и совершенно не обязательно им разбираться в тонкостях продвижения НАТО на восток. Чего испугались те, кто срочно уехал? Враг у ворот, бомбят Москву? Чего испугались?», — прокомментировал Никита Михалков.

Никита Сергеевич напомнил, что в 1941 году люди, которые уезжали из Москвы, они эвакуировались потому, что в 30 километрах от Москвы стояли передовые части германского вермахта. И они уезжали на восток — в Казахстан, в Среднюю Азию, за Урал.

«А чего испугались эти наши соотечественники, уезжая на Запад? А я вам отвечу, — продолжил Михалков. — Я уже говорил об этом. Они испугались, что закроют их счета, что могут лишить недвижимости, как это, мы поняли, принято в свободном обществе, где ценится частная собственность, так сказать, как святыня. Вот они чего испугались. И они сами это подтверждали неоднократно в своих высказываниях».

«Конечно, Иван Ургант — человек талантливый, остроумный, с прекрасной реакцией. Но вот опрос, участие в котором приняли 48 тысяч человек. „Вы хотите возвращения Урганта на телевидение?“. И вот результаты: „За“ — 8%. „Против“ — 92%. При том, что его же очень любили, он был очень популярен. Почему такой результат дал опрос? А потому что любовь должна быть обоюдной. А её не получилось», — отметил режиссёр.

Никита Михалков по этому поводу процитировал известного литератора Романа Носикова:

«Когда тонул „Титаник“, а вместе с ним тонула и человеческая уверенность в том, что теперь-то он точно стал царём мира и победителем природы, многие люди узнали о себе и о своих собратьях по виду много нового. Полупустые шлюпки, в которых отплывали к спасению пассажиры первого класса — прекрасная иллюстрация для европейского цивилизованного гуманизма. Нынешняя спецоперация тоже крушит не только жизни, не только военную инфраструктуру Украины. Она крушит нашу ложь, в которой мы раньше жили, не замечая её. Отплыли из страны один за другим те, кто казался нам неотъемлемой частью нашей действительности. Один за другим отреклись от нас и отказались от русского имени те, кто раньше считал себя украшением и даже смыслом России. То, что называло себя элитой, оказалось шлаком».

Завершая программу, Никита Михалков отметил, что никто из либерального сообщества не будет спорить с тем, что свобода — это возможность выбора, а несвобода — это отсутствие выбора. Но, по мнению режиссёра, они никогда не согласятся с другим тезисом: «Высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор».

После этого Никита Михалков оставил в эфире песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной». Пока длилась композиция, в которой есть слова: «Если ты раздражён и обижен, не ругайся, не брызгай слюной. Лучше будь благородно возвышен — не живи с нелюбимой страной», на экран выводились фотографии Аллы Пугачевой, Земфиры, Андрея Макаревича, Ренаты Литвиновой, Валерия Леонтьева, Чулпан Хаматовой и других, кто уехал из России.

Русская линия

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