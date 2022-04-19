Чин завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя…

18 апреля 2022 года, в понедельник Страстной седмицы, в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения, сообщает Патриархия.Ru.

После совершения малого водоосвящения Предстоятель Русской Православной Церкви окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом. Святейший Патриарх Кирилл благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи. После чего, взяв трикирий, Святейший Владыка возжег специальные дрова в мироваренной печи.

Затем Предстоятель прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.

Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя.

Русская линия