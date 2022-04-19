Русская линия
Сводка новостей от 19 апреля 2022

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Чин завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя…

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения18 апреля 2022 года, в понедельник Страстной седмицы, в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения, сообщает Патриархия.Ru.

После совершения малого водоосвящения Предстоятель Русской Православной Церкви окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом. Святейший Патриарх Кирилл благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи. После чего, взяв трикирий, Святейший Владыка возжег специальные дрова в мироваренной печи.

Затем Предстоятель прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.

Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великая Среда
Православные христиане вспоминают приготовление Господа к погребению и предательство Его Иудой...

Сегодня Великий Вторник
Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который приидет Сын Человеческий...

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения
Чин завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя...

Русская Православная Церковь продолжает помогать беженцам из Донбасса
В России открыты три новых церковных центра гуманитарной помощи...

«То, что называло себя элитой, оказалось шлаком»
Известный русский режиссёр Никита Михалков прокомментировал бегство из России череды российских актёров...

Украинские власти и «ПЦУ» готовят массовый захват храмов УПЦ
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь обсудил с главой «ПЦУ» активизацию «переходов» общин УПЦ к раскольникам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем годовщину «Ледового побоища», а также чтим память адмирала Д.Н.Сенявина и консервативного публициста С.Н.Глинки...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика