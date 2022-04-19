В апреле 2022 года Русская Православная Церковь открыла три новых центра гуманитарной помощи. Они начали работу при храме Воскресения Христова в поселке Алексеевское Республики Татарстан, при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сочи и на территории кафедрального собора Рождества Христова в Волгодонске, сообщает Патриархия.Ru.

Их задача — оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации. Здесь нуждающиеся семьи смогут получать одежду, обувь, детские принадлежности, продукты питания, средства личной гигиены, бытовую химию.

В поселке Алексеевское гуманитарный центр открыли 16 апреля по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Он расположился на цокольном этаже храма в честь Воскресения Христова.

С инициативой создать гуманитарный центр выступили сестры милосердия Свято-Елисаветинского сестричества. Помощь нуждающимся на приходе велась и ранее, но процесс не был организован. За время Великого поста на Воскресенском приходе было оборудовано специальное помещение: установлены стойки, приготовлены вешалки, контейнеры для хранения вещей.

«Это дело будет на пользу и тем, кто трудится на складе, и тем, кто придет сюда за утешением. Есть люди, которые хотят поделиться своими вещами, но не знают куда отнести. Теперь такое место есть, и процесс налажен», — рассказал настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Павел Чурашев, благочинный Алексеевского округа Чистопольской епархии.

В Алексеевском благочинии десять небольших поселений: Алексеевское, Билярск, Родники, Куркуль, Сахаровка и другие. Сегодня жители этих сел могут получить гуманитарную помощь в новом центре: одежду, обувь, детские принадлежности, продукты питания. На попечении Алексеевского центра сейчас 25 малообеспеченных семей. Кроме того, центр помогает подопечным двух местных реабилитационных центров, а также нуждающимся из Алексеевского аграрного колледжа.

Также организаторы гуманитарного центра — Алексеевское благочиние — связались с главами близлежащих поселений, чтобы в ближайшее время организовать выездную работу центра и оказать помощь нуждающимся соседних районов.

Гуманитарный центр работает в среду, субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 по адресу: поселок Алексеевское, Соборная площадь, дом 1. Обратиться за помощью можно по телефону: +7 (927) 402-49-85.

В Волгодонске центр гуманитарной помощи нуждающимся появился на территории кафедрального собора Рождества Христова. Он находится в парке «Молодежный», на цокольном этаже трапезной (въезд со стороны улицы Карла Маркса). Центр был открыт по инициативе прихожан и по благословению епископа Волгодонского и Сальского Антония. Теперь волгодонцы, которые хотят помочь нуждающимся, смогут сюда приносить нескоропортящиеся продукты, одежду, средства личной гигиены, бытовую химию. А те люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут безвозмездно взять все необходимое.

11 апреля в гуманитарный центр прибыла первая машина с гуманитарной помощью. Привезли крупы, соль, сахар, муку, растительное масло, консервы, бутилированную воду. Всего — около четырех тонн продуктов. Часть из них приобретена на средства Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в размере 950 тысяч рублей. Другую часть приобрели на средства, пожертвованные прихожанами храмов Волгодонской епархии. Из закупленных продуктов будут сформированы 200 продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донбасса. Остальные продуктовые наборы будут переданы нуждающимся людям. Разгрузить продукты помогли волонтеры — студенты волгодонских техникумов металлообработки и машиностроения и общественного питания и торговли.

Ещё один новый центр гуманитарной помощи начал работу при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сочи в рамках благотворительного проекта «Море добра». Открытие центра возглавил епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Архиерей окропил освященной водой помещение гуманитарного центра и благословил всех присутствующих.

В центре смогут получать помощь не только нуждающиеся прихожане Сочинской епархии, но и жители Сочи: работники центра поддерживают связь с сотрудниками управления социальной защиты населения города. Вещевую и продуктовую поддержку здесь будут оказывать многодетным и неполным семьям, людям с инвалидностью, одиноким пожилым людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за отсутствия прописки, работы или стихийных бедствий. Все они смогут на безвозмездной основе, при предъявлении минимального перечня документов, получить не только гуманитарную помощь, но также консультацию специалиста по социальной работе. Также гуманитарный центр начал оказывать комплексную помощь беженцам из Донбасса, которые перебрались в город Сочи.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Сегодня на территории России и других стран действуют 254 церковных центра гуманитарной помощи. Большую часть из них открыли при поддержке Синодального отдела по благотворительности. Сотрудники гуманитарных центров помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации — многодетным семьям, одиноким мамам, бездомным, людям с инвалидностью, пожилым, погорельцам. Здесь можно получить продукты, вещи, гигиенические наборы, коляски, детские кроватки и другие необходимые вещи. Помощь предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.

В 2022 году центры гуманитарной помощи открылись в Альметьевске, Симферополе, в селе Оленек в Якутии, в Хабаровске, в Зернограде Ростовской области и в Казани.

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