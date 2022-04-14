14 апреля 2022 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось совместное заседание Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, а также Оргкомитета по подготовке празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

В президиуме заседания находились: священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры, почетный председатель Попечительского совета, председатель Оргкомитета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; генеральный директор государственной корпорации «Ростех», председатель Попечительского совета, вице-председатель Оргкомитета С.В. Чемезов; губернатор Санкт-Петербурга, почетный член Попечительского совета, вице-председатель Оргкомитета А.Д. Беглов.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания со вступительным словом.

«В этом году, как вы знаете, Русская Православная Церковь отмечает очень значимую дату: 18 июля — 600 лет обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, — обратил внимание Святейший Патриарх. — Это очень важное историческое событие, которое должно сопровождаться масштабным празднованием и напомнить всему нашему народу о духовном фундаменте нашей истории, о роли Церкви в становлении России, о необходимости утверждения евангельских истин в условиях, когда в мире всё так неблагополучно. Не будем останавливаться подробно на этой теме, но ведь каждый знает, что человеческая цивилизация вошла в эпоху глубинного системного кризиса, который отображается в политике, экономике, культуре, образовании, в отношениях между поколениями. Поэтому мы можем и должны, размышляя о своей собственной истории, обращаясь к памяти преподобного Сергия, отмечая юбилейную дату, соответствующим образом построить нашу работу. Я имею в виду работу не только Попечительского совета, но и работу Церкви, общественных организаций, учреждений науки и культуры, с тем чтобы ещё и ещё раз подчеркнуть значимость духовного измерения в жизни народа и решающего влияния этого духовного измерения на внутреннее состояние человека, от которого зависит все, особенно в непростые времена, когда развитие человеческой цивилизации сопровождается разного рода катаклизмами — не только природными, но и социальными, экономическими, политическими. И мне кажется, что сегодня особенно актуально звучат слова преподобного Сергия «Любовью и единением спасемся».

Вот наказ Игумена земли Русской для всех нас — для нашего поколения, для следующих поколений — «Любовью и единением спасемся». Но любовь не возникает просто так. Любовь — это проявление внутреннего духовного состояния. Ожесточенное сердце неспособно любить, а чтобы сердце не было каменным, его нужно воспитывать. И я убежден, что потрясающий духовный и патриотический пример преподобного Сергия действительно поможет молодым людям, да и не только молодым, о многом подумать. Подумать о своей сопричастности судьбе Родины, подумать о том, какой личный вклад каждый может внести в то, чтобы духовно, материально развивалась жизнь нашего народа, чтобы страна наша становилась сильнее.

Осознавая ответственность перед нынешними и будущими поколениями наших сограждан, Церковь приступила к реализации широкой программы знаменательного юбилея, рассчитанной на несколько лет. На базе Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии запланировано проведение как торжественных богослужений, так и целого комплекса самых разных мероприятий, организация которых сопряжена с определенными материальными расходами. Эти проекты нам предстоит сегодня основательно обсудить, и с ними нас чуть позже подробно познакомит владыка наместник, которому я предоставлю слово сразу после своего краткого выступления.

Надеюсь, что в обновленный состав Попечительского совета вошли люди, которые придадут новый импульс нашей совместной работе на благо не только Троице-Сергиевой лавры и Академии, но, через празднование 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, на благо всего нашего народа".

Затем выступили председатель Попечительского совета, вице-председатель Оргкомитета С.В. Чемезов и почетный член Попечительского совета, вице-председатель Оргкомитета А.Д. Беглов.

С докладом о ремонтно-реставрационных работах в Троице-Сергиевой лавре и связанных с ними авторских программах выступил ответственный секретарь Оргкомитета, наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

О подготовке и проведении Московской духовной академией мероприятий празднования 600-летия обретения мощей прп. Сергия Радонежского рассказал ректор духовной школы епископ Звенигородский Феодорит.

Доклад депутата Государственной Думы ФС РФ С.А. Пахомова был посвящен концепции развития города Сергиева Посада.

С совместным докладом выступили секретарь Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук и председатель Попечительского совета фонда святителя Василия Великого К.В. Малофеев.

Состоялось обсуждение докладов, после чего Святейший Патриарх Кирилл подвел итоги заседания.

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