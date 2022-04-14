Президент Белоруссии обратил внимание, что на фоне военных действий на Украине в мире все просто забыли о том, что коронавирус никуда не ушёл…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратил внимание на двуличие отношения многих стран к эпидемии коронавируса, заявив президенту России Владимиру Путину, что, начав военную операцию на Украине, тот «прекратил все коронавирусы в мире», сообщает РИА Новости.

«Надо всё обдумать, когда всё закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов быстро разбогатели. При этом Лукашенко добавил, что сейчас идёт передел мира. «Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы всё сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован», — отметил президент Белоруссии.

«У нас (в Белоруссии) всё хорошо. Мы скоро разберёмся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там всё правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», — сказал Лукашенко.

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