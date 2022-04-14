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Сводка новостей от 14 апреля 2022

Церковь и Минкульт объединят усилия по восстановлению порушенных святынь
Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с министром культуры РФ Ольгой Любимовой…

Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с министром культуры РФ Ольгой Любимовой12 апреля 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой, сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече участвовал первый заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви и Министерства культуры РФ, в частности вопросы реставрации Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря в Москве, уникальных объектов деревянного зодчества в Кижах и других святынь. Также были затронуты темы консервации архитектурных объектов православного культурного наследия и восстановления школы реставрации в России.

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