Русская линия
Сводка новостей от 14 апреля 2022

На Украине продолжаются силовые захваты храмов
На сей раз сторонники «ПЦУ» с оружием в руках пришли Покровский собор в Борисполе и потребовали перевести общину в структуру Думенко…

Покровский собор в Борисполе14 апреля 2022 около 9:30 на территорию Борисоглебского прихода собора в честь Покрова Богородицы города Борисполь на Киевщине прибыли около 20 вооруженных мужчин, которые назвали себя представителями «Сектора безопасности». Они, угрожая настоятелю протоиерею Александру Бондарю, предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По информации клирика собора протоиерея Дионисия Арендарука, у священников изъяли все фото- и видеоматериалы, которые были сделаны во время инцидента.

«На данный момент храм закрыт. Представители „Сектора безопасности“ закрыли все входы на территорию собора, повесили свои замки и никого в него не впускают. На территории сейчас находимся только настоятель, я и диакон Георгий Киш. Других клириков, которые находятся рядом с территорией собора, сюда не пускают», — рассказал отец Дионисий.

По словам священника, сейчас продолжаются переговоры духовенства собора с представителями Национальной полиции и «Сектора безопасности».

Русская линия

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На Украине продолжаются силовые захваты храмов
На сей раз сторонники «ПЦУ» с оружием в руках пришли Покровский собор в Борисполе и потребовали перевести общину в структуру Думенко...

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