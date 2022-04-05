Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил в интервью иностранным СМИ, что единство Украинской Православной Церкви определено её Уставом и все вопросы, касающиеся статуса УПЦ, могут быть решены только на Архиерейском Соборе, а не в частном порядке. Таким образом владыка прокомментировал звучащие на Украине призывы разорвать все связи с Русской Церковью и объявить автокефалию, сообщает «Союз православных журналистов».

«Однозначно не единолично. Мы не удельные князья, сидящие у себя на кафедрах, — напомнил иерарх. — <…> Если ты не знаешь, как поступить, поступай по закону. У нас есть каноны Церкви, у нас есть Устав: архиерея имеет право судить только Архиерейский Собор. А у нас сейчас все умные, все духовники. Что вы делаете, люди добрые? Великий пост. Вы вместо того, чтобы каяться в своих грехах, хотите лайков побольше собрать и постов в соцсетях написать, всякой гадости, сквернословия и так далее. И думают, что они спасают Православие, спасают Церковь».

Владыка Лука отметил, что бесконечные требования архиереев о немедленном созыве Собора лишь подливают масло в огонь.

«Вот как они представляют, как мне из Запорожья доехать на Собор? Видеоформат — это не ответ на вопрос. Мы не сможем пообщаться. Это как мыть руки в перчатках. <…> Мы можем публично высказаться, можем писать письма, но все равно окончательное решение вопроса — это обязанность только Собора», — заявил иерарх УПЦ.

По мнению митрополита Луки, автокефалия для УПЦ, о которой сейчас говорят многие верующие в Украине, не является решением всех проблем.

«Нужно найти золотую середину. Даже эта автокефалия — решит она вопрос или нет? Господин Архондонис (мирская фамилия Вселенского патриарха Варфоломея, — Ред.), отпавший от Православной Церкви и называющий себя патриархом Варфоломеем, который сослужил с раскольниками, — как он нам даст автокефалию? Он скажет: „Я уже дал вам Томос, идите туда“. Я прошу вас, не оценивайте Церковь светскими мерками. Это ведь не то, что в налоговую пошёл, тебе дали удостоверение предпринимателя, и ты им стал. В Церкви действует благодать Святого Духа, и то, что противоречит этой благодати, нарушает передачу благодати, безблагодатно. Всё, что отпало от Церкви, должно вернуться в Церковь. Кто признает эту автокефалию? Что она нам даст?» — отметил владыка.

«Но мы будем тогда как оторванный рукав. Нас никто не признает. Православная Церковь — единственная во Христе. То, что отпало от Церкви, не есть Церковь. Сейчас целью врагов Православия является распад Православия на мелкие горошинки. Вот это страшно. Поэтому более глобально решать этот вопрос и давать каноническую оценку происходящему может только Собор», — сказал иерарх УПЦ.

Русская линия