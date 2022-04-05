Генпрокуратура Финляндии выдвинула обвинения против Рясянен в январе 2021 года на основании ее высказываний в сети Twitter и других публикаций, где она осуждала «парад гордости» ЛГБТ в Хельсинки. О греховности гомосексуализма депутат также высказалась в эфире одной из радиостанций, а затем её статью «Мужчину и женщину сотворил их» опубликовало местное христианское СМИ. В тексте статьи Рясянен назвала гомосексуальность психосексуальным расстройством. Редактор издания, епископ евангельско-лютеранской Миссионерской епархии Финляндии Юхан Похьёла, также предстал перед судом, сообщает Благовест-инфо.

Обвинение требовало для Рясянен штраф в размере 120 поденных штрафов и 60 поденных штрафов — для Похъёлы. Однако суд признал обоих невиновными и обязал обвинение компенсировать им расходы на защиту в размере 60 тысяч евро.

Согласно решению суда, хотя для кого-то высказывания Рясянен и могут быть оскорбительны, наказание её за них привели бы к ограничению свободы слова, а «интерпретация библейских концепций» в полномочия суда не входит.

«Я очень благодарна, что суд признал угрозу свободе слова и вынес решение в нашу пользу. Я благодарна за возможность защищать свободу слова и надеюсь, что это решение защитит других людей от того, что пришлось пережить мне», — цитирует слова Рясянен агентство CNA.

Пяйви Рясянен — 62 года, она врач по образованию, у неё пятеро детей. С 2004-го по 2015 год занимала пост председателя консервативной партии христианских демократов. В 2011—2015 годах возглавляла Министерство внутренних дел Финляндии.

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