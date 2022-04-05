2 апреля 2022 года христианские Патриархи и главы Церквей Иерусалима выступили с заявлением, выразив протест против рейдерского захвата представителями радикальной иудаистской организации «Атерет Коханим» паломнического дома «Петра», стоящего на паломническом пути, по которому ежегодно следуют миллионы христиан, приезжающих в Святой город со всего мира. Как подчеркнули главы Церквей, речь идет не об отдельных объектах, а о сохранении сути Иерусалима в целом, включая христианский квартал. Действия экстремистов несут с собой угрозу христианскому присутствию в Иерусалиме, а также, в конечном счете, стабильности в обществе.

В числе поставивших подписи под обращением — Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, Армянский Патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, Апостольский администратор латинского Иерусалимского Патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона, передает Патриархия.Ru.

Ранее, 29 марта, в связи с действиями представителей «Атерет Коханим», незаконно проникнувших в здание и забаррикадировавшихся внутри, в Старом городе прошла акция протеста, организованная Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III с целью привлечь внимание мировой общественности к реальным угрозам, которым подвергается христианское наследие в Святом граде и во всей Святой Земле в целом.

Текст заявления приводится ниже:

««Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертах твоих!» (Пс. 121:6−7)

Захват паломнического дома «Петра» радикальной экстремистской группировкой «Атерет Коханим» представляет угрозу дальнейшему существованию христианского квартала в Иерусалиме и, в конечном итоге, мирному существованию общин в этом городе. Главы Церквей неоднократно предупреждали о незаконных действиях экстремистов, следующих тактике запугивания и совершающих насильственные действия.

Захватом паломнического дома «Петра», принадлежащего Греко-Православной Церкви, группировка «Атерет Коханим» совершила преступные действия незаконного вторжения и нарушения права владения. Они действуют так, словно стоят над законом, не опасаясь последствий.

Речь идет не о личной собственности, а о сути Иерусалима, в том числе и его христианского квартала. Паломнический дом «Петра» расположен на паломническом пути, которым каждый год идут миллионы посещающих Иерусалим христиан. Дом является христианским наследием и служит свидетельством самого нашего существования в городе.

Подобные «Атерет Коханим» израильские радикальные экстремистские группировки уже нацеливаются на насильственный захват нашего любимого Старого города Иерусалима и навязывают всем свою незаконную и опасную программу действий. Мы выступаем против этого и говорим: такие действия приведут к нестабильности и напряженности в то время, когда все пытаются эту напряженность снизить, укрепить доверие и созидать ради справедливости и мира. Принуждение и насилие не могут привести к миру".

Русская линия