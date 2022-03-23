Мария Трандафилова, дочь Яна Таксюра, который с 10 марта находится в киевском СИЗО без предъявления обвинений, обратилась к президенту Украины…

22 марта 2022 года Мария Трандафилова, дочь православного публициста Яна Таксюры, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил Telegram-канал Перший Козацький, передаёт «Союз православных журналистов».

Мария напомнила, что 10 марта 2022 сотрудники СБУ провели обыск в квартире Таксюры и писателя забрали без предъявления обвинений. «При этом были изъяты все деньги семьи, — сказала Мария. — Двое суток мы не знали, где он находится». Только 12 марта семья узнала, что Ян Ильич в Лукьяновском СИЗО, куда не пускают адвоката и не оказывают медицинскую помощь 69-летнему журналисту, страдающему онкологией.

«С каждым днем состояние его здоровья ухудшается. У него сильные боли. Плохо с сердцем», — рассказала Мария Трандафилова. Она подчеркнула, что к отцу не допускают адвоката, объясняя это «военным временем». Ян Таксюр уже терял сознание в камере из-за невыносимой духоты. Осматривавший его врач рассказал, что в СИЗО находится много онкобольных, и никого из них не переводят в больницу.

Мария обратилась к Зеленскому: «По поводу обвинений — со слов отца, его обвиняют в госизмене. Я хочу сказать, что мой отец сугубо мирный человек. Никакие государственные тайны ему неизвестны. О какой госизмене может идти речь? Он литератор и разве что словом или пером мог кого-то критиковать».

Мария Трандафилова напомнила о том, что президент не раз заявлял, что Украина — свободное, демократическое, европейские государство, что граждане имеют права и свободы. «В ситуации с моим отцом получается, что права у него есть, но он ими пользоваться не может..», — заключила Мария.

Русская линия