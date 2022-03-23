В Донецкой епархии продолжают выяснять судьбу своих священников, переставших выходить на связь, и оказывают гуманитарную помощь мирным людям…

23 марта 2022 года митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион провёл собрание отцов благочинных и настоятелей храмов, которые пострадали от боевых действий в пределах Донецкой епархии, сообщает сайт Донецкой епархии УПЦ.

Были заслушаны доклады духовенства о положении дел на приходах и населенных пунктах. Священники сообщили о наличии возможности продолжать пастырскую и богослужебную деятельность, однако, в ряде случаев это пока не представляется возможным из-за опасности для жизни и иных причин.

Вместе с тем, в докладе правящему архиерею было сообщено, что прихожане храмов и жители пострадавших городов и сёл очень ждут возобновления деятельности приходов. Были собраны сведения о священнослужителях, с которыми была утеряна связь: удалось выяснить текущее положение дел большинства духовенства, они живы и здоровы. К сожалению, об определённой их части сведений, всё ещё нет.

Митрополит Иларион указал на крайнюю необходимость скорейшего оказания гуманитарной помощи пострадавшим, были озвучены планы и отчёт об уже совершенной работе в этом направлении, а также приняты соответствующие решения по дальнейшему обеспечению нуждающихся всем необходимым.

Отдельно архипастырь подчеркнул необходимость приверженности и сохранению канонического порядка и соблюдению Устава Украинской Православной Церкви, соблюдению установленного порядка на приходах среди духовенства и прихожан. Священникам, не имеющим возможность полноценно окормлять свои общины из-за боевых действий, владыка вручил указы о местах временного совершения их пастырской деятельности.

По окончании собрания митрополит Иларион молитвенно пожелал всем скорейшего наступления мира и преподал святительское благословение.

Русская линия