Митрополит Бориспольский Антоний: «Севастийские мученики жили в IV столетии, мы живём в XXI, но с тех пор мало что изменилось для христиан. Нам, как и раньше, предлагают тот самый выбор — холодное озеро или тёплая баня»

Управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в день памяти святых сорока мучеников Севастийских отметил, что христиане, как в четвертом столетии, так и сегодня, делают выбор: терпеть ли страдания за Христа или отречься от Него в пользу земных благ, сообщает «Союз православных журналистов».

«Церковь празднует память 40 мучеников Севастийских. Сорок воинов загнали в ледяное озеро, заставляя их отречься от Христа, а на берегу в это время была натоплена баня. Можно лишь представить, какая это была болезненная пытка. Эти два места: ледяное озеро и горячая баня — символизируют выбор, который стоит перед каждым христианином: готов ли он страдать со Спасителем, или выберет земные блага в обмен на сделку со своей совестью?», — сказал владыка Антоний.

«Севастийские мученики жили в 4 столетии, мы живем в 21, но с тех пор мало что изменилось для христиан. Нам, как и раньше, предлагают тот самый выбор — холодное озеро или тёплая баня. И мы выбираем — потерпеть ли нам за Христа, или сделать так, чтобы нам стало тепло и удобно. Сейчас происходят трагические события. Идёт война, гибнут наши люди. Наших священников похищают, монахов выгоняют из монастырей, у общин отбирают храмы. Есть такие, кто не выдерживает и их можно понять. Стоять в ледяной воде и смотреть на тёплую баню очень тяжело», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил верующим, что из 40 воинов сдался лишь один, его звали Мелетий. Однако, он не достиг того тепла, которого так ждал: едва зайдя в горячую баню, он упал и умер. А на его место пришёл один из воинов, который и получил сороковой венец. «Теплая баня — это иллюзия. В ней не удастся согреться, а можно только пойти на сделку со своей совестью и умереть духовно. И наоборот, венцы достаются тем, кто остаётся верным до конца, кто не стремится к быстрому решению своих земных проблем, кто не отрекается от своей веры и не идёт на компромиссы там, где это означает измену», — резюмировал митрополит Антоний.

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