В этом году исполняется 170 лет со дня кончины великого русского писателя…

В храмах Москвы, где молился Николай Васильевич Гоголь, в 170-ю годовщину кончины великого русского писателя, уроженца Полтавщины, были совершены панихиды, сообщает Благовест-инфо.

Заупокойное богослужение с участием выпускников МГУ, литературоведов и прихожан москвичей прошло 4 марта в Татьянинском храме МГУ, где в 1852 году отпевали Гоголя. Панихиду совершили настоятель храма протоиерей Владимир Вигилянский, архимандрит Симеон (Томачинский) и настоятель храма Симеона Столпника на Поварской иерей Даниил Зубов.

Архимандрит Симеон, выпускник Филологического факультета МГУ отметил, что благодаря имени Гоголя храм был возвращён Церкви в 1995 году. В то время он был студентом университета и с группой единомышленников пришёл на историческое собрание в актовом зале при храме. А когда большинство участников настаивали на сохранении в помещении храма студенческого театра, Томачинский напомнил, что именно здесь отпевали Гоголя, что послужило переломным моментом при голосовании. По окончании аспирантуры на кафедре русской литературы XIX века он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Своеобразие поэтики". Вскоре ушёл в Сретенский монастырь; несколько лет возглавлял сайт Православие.Ru.

Протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, как в сложные 1990-е, когда был ещё силён антицерковный настрой, нашлись люди из числа деятелей культуры, которые не подписали письмо против Церкви, среди них был, например, Иннокентий Смоктуновский. В университетском храме, напомнил священник, молились многие деятели культуры — и Гоголь, и Ключевский, отец и сын Соловьевы, и Владимиру Сергеевичу в этом храме было видение Божией Матери.

Поминовение Николая Васильевича Гоголя также было совершено в храме Симеона Столпника на Поварской. Протоиерей Владимир Вигилянский заметил на своей странице в соцсети, что, готовясь к богослужению, узнал подробности проводов в последний путь Гоголя. «Оказывается, его отпевали в нашем храме священник Алексий Соколов и диакон Иоанн Пушкин — клирики церкви преподобного Симеона Столпника на Поварской. Вернее, я знал о том, что Гоголь был прихожанином этого храма, но имена священнослужителей были мне неизвестны», — написал отец Владимир.

В декабре 1848 года Гоголь поселился у графов Толстых в доме Талызина на Никитском бульваре и прожил здесь четыре года до самой смерти.

В Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) хранится документ с записью о том, как «в доме прихожанина тайного советника Александра Степановича Талызина умер от простуды коллежский асессор Николай Васильевич Гоголь, 43 лет». «Исповедание и приобщение совершал Симеоновский на Поварской священник Алексей Иоаннов Соколов. При сем были: диакон Иоанн Михайлов Пушкин, дьячок Георгий Александров Линьков, пономарь Петр Kирилов Марков», — говорится в записи.

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