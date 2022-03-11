В течение последних восьми дней в Лавру прибыло 269 человек, в том числе 120 детей…

Успенская Святогорская лавра вновь приняла поток людей, ищущих крова и защиты от военных действий. Как и в 2014 году, убегая от ужасов войны, в обитель прибыли беженцы из Донецкой и Луганской областей. Теперь к ним присоединились жители городов Харьковской области Украины, сообщает «Монастырский вестник».

По данным пресс-службы обители, в течение последних восьми дней в Лавру прибыло 269 человек, в том числе 120 детей. Большинство из них — многодетные семьи из Славянска и Краматорска, беженцы из Авдеевки, Лисичанска, Часов-Яра, Изюма, Барвенково и других населённых пунктов. Они добавились к тем людям, которые в результате военных действий потеряли кров 8 лет назад и с того времени проживают на обеспечении обители. Всего на утро 4 марта 2022 года в Лавре нашли приют 342 беженца.

Откликнулись на новую беду и простые люди. В обитель был доставлен гуманитарный груз — продукты питания, обувь, одежда, памперсы для детей, медикаменты, собранный жителями Бахмутского и Краматорского районов.

Наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений и братия монастыря выразили глубокую благодарность всем неравнодушным за проявленную жертвенность и христианскую любовь.

Оказать благотворительную помощь пострадавшему мирному населению, обретшему кров в Святогорской лавре, можно, пройдя на сайт обители.

Русская линия