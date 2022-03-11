Глава Синодального отдела призвал помнить, что рано или поздно конфликт на Украине закончится и придётся «соединять то, что разорвали или хотели разорвать»…

Владимир Легойда: «Мы должны делать всё для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить наше духовное единство»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», отметил, что каждый, независимо от его отношения к событиям, происходящим на Украине, может делать две вещи: молиться о мире и не впускать в свое сердце ненависть, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Я вижу, как по мере развития конфликта ожесточенность нарастает. Это неизбежно, потому что идут боевые действия. Но хотя бы тем, кто не вовлечен в них непосредственно, очень важно не поднимать градус ненависти», — сказал представитель Церкви.

Он также напомнил слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что надо «стараться снижать градус противостояния, градус эмоциональных политических дискуссий, часто переходящих границы приличия». «Мы должны делать всё для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить наше духовное единство, вокруг которого и сформировалась религиозная и культурная жизнь нашего единого народа — россиян и украинцев», — сказал Патриарх 9 марта в своей проповеди после Литургии в Храме Христа Спасителя, напомнил В. Легойда.

Он также призвал учитывать уже сейчас, что военная фаза конфликта рано или поздно закончится и придётся «соединять то, что разорвали или хотели разорвать». Именно по этой причине крайне важно следовать «по пути преподобного Сергия и молиться за единство Святой Руси». Чтобы, как сказал Предстоятель Русской Православной Церкви, «никакие силы не сумели разделить наш народ и нашу Церковь».

Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание ведущего и слушателей на то, что необходимо с осторожностью подходить не только к оценке распространяющейся информации, но и быть чрезвычайно внимательным к собственным высказываниям по поводу последних событий.

По словам представителя Церкви, сегодня одной из самых болезненных тем является единство Церкви. «Наши братья по вере на Украине — как священнослужители, так и миряне — находятся сейчас под большим давлением». Именно по этой причине «Святейший Патриарх молится за Украинскую Православную Церковь, за её Предстоятеля Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, за единство нашей Церкви и за людей, которые находятся сегодня на Украине в очень сложных условиях», — подытожил В. Легойда.

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