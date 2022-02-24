Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий выступил с обращением к верующим и к гражданам Украины, призвав их усилить молитву, чтобы остановить начавшуюся братоубийственную войну между русскими и украинцами, а также попросил президент России Владимира Путина прекратить военные действия, сообщает сайт УПЦ.

«Дорогие братья и сестры! Верные нашей Украинской Православной Церкви!

Как Предстоятель Украинской Православной Церкви, обращаюсь к вам и ко всем гражданам Украины. Случилась трагедия. К большому сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в этот судьбоносный час призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитвы за Украину, за нашу армию и наш народ, прошу забыть взаимные распри и разногласия и объединиться любовью к Богу и к нашей Родине.

В этот трагический час мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, которые стоят на страже и охраняют и защищают нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и бережет!

Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России Владимиру Путину и просим прекратить войну. Украинский и российский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами это повторение каинова греха, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни пред Богом, ни перед людьми.

Призываю всех к здравому смыслу, который учит нас решать свои земные проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании, и искренне надеюсь, что Бог простит нам наши грехи и мир Божий воцарится на нашей земле и во всём мире!"

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