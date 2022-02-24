Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам в связи с военными действиями на Украине…

Святейший Патриарх Кирилл: Прошу всех возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира на Украине

«С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда», — заявил Святейший Патриарх Кирилл и призвал все стороны конфликта «сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей».

Предстоятель Русской Церкви обратился к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом «оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию», сообщает Патриархия.Ru.

«Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту», — добавил Святейший Владыка, призвав всю полноту Русской Православной Церкви «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира».

«Всемилостивый Господь предстательством Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых да сохранит русский, украинский и другие народы, которые духовно объединяет наша Церковь!» — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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