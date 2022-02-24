Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ прокомментировал решение Кремля о признании суверенитета ДНР и ЛНР…

Владимир Легойда: Русская Православная Церковь молилась и продолжает молиться о прекращения кровопролития и восстановлении мира на Украине

Русская Православная Церковь с уважением относится к политическому выбору народов, при этом изменения границ государств не влияют на церковное единство. Об этом заявил 22 февраля 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение Президента Российской Федерации В.В. Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

«Русская Православная Церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем Церковь с уважением относится к политическому выбору народов», — сказал В. Легойда.

Глава Синодального отдела добавил, что в настоящий момент у него нет ответа на вопрос, «будут ли последствия политико-правовых решений для церковного управления». «Данный вопрос, если он встанет, будет рассмотрен высшими органами церковной власти в принятом порядке», — сообщил представитель Церкви.

В. Легойда подчеркнул, что Русская Православная Церковь сегодня видит своей главной целью оказание посильной помощи беженцам.

«Русская Православная Церковь с момента начала междоусобного противостояния, которое затронуло многих чад нашей Церкви, молилась и продолжает молиться о прекращения кровопролития и восстановлении мира. В условиях обострения конфликта, приведшего к эвакуации мирного населения из Донецка и Луганска, Русская Православная Церковь видит своей главной целью оказание посильной помощи беженцам», — отметил председатель Синодального отдела.

Как рассказал В. Легойда, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при координации Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению создаются церковные оперативные штабы помощи беженцам, многие люди уже получают поддержку со стороны социальных работников епархий и многих небезразличных прихожан.

«Мы призываем добровольцев, жертвователей приложить усилия ради создания максимально приемлемых условий для пребывания беженцев», — заключил представитель Русской Православной Церкви.

Русская линия