Глава России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, сообщает РИА Новости.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к её демилитаризации.

«Ее цель (спецоперации России. — Прим. ред.) — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России», — заявил Путин.

По словам президента, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. «Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать», — сказал он.

Вслед за этим российские войска вошли на территорию Украины с разных направлений, начались боевые действия. Призыв Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия о недопущении войны между Россией и Украиной, к сожалению, не были услышаны ни с той, ни с другой стороны.

Русская линия