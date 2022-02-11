Русская линия
Сводка новостей от 11 февраля 2022

Патриарх Варфоломей намерен собрать греческих Предстоятелей до Пасхи
Предстоятели пяти Поместных Православный Церквей могут собраться, чтобы осудить Русскую Православную Церковь за создание Экзархата в Африке…

Архиепископ Кипрский Хризостом, Патриархи Антиохийский Иоанн, Александрийский Феодор и Иерусалимский Феофил10 февраля 2022 года иерарх Александрийской Православной Церкви митрополит Камерунский Григорий рассказал, когда и где, по его мнению, пройдёт собрание Предстоятелей Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского, Антиохийского Патриархатов, а также Кипрской Церкви, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на греческое издание «Догма».

На данный момент место проведения собора ещё окончательно не определено. По мнению митрополита Григория, выбрать предстоит из таких мест, как Фанар, Святая Гора Афон или Шамбези.

По его словам, совещание пяти Предстоятелей Поместных Церквей или так называемый «собор Пентархии», который должен будет осудить создание Экзархата Русской Православной Церкви в Африке, пройдёт до праздника Пасхи, на Страстной седмице. Во всяком случае, так планируют на Фанаре.

При этом есть сомнения, что Патриарху Варфоломею удастся собрать пять Предстоятелей греческих Церквей в Стамбуле. Как известно, Иерусалимский и Антиохийский Патриархи не стали признавать украинских раскольников, как ни настаивал на этом Патриарх Варфоломей, а украинский вопрос имеет прямое отношение к действиям церковной Москвы в Африке.

Конечно, фанариоты надеются, что «собор Пентархии» осудит Московский Патриархат. Но даже если это произойдёт, это ровным счётом ничего не изменит в Африке. Кроме того, нельзя исключать, что на этом собрании будет поставлен вопрос о правомочности действий самого Патриарха Варфоломей, который вторгся на Украину.

В любом случае, собирая только греков, Патриарх Варфоломей демонстрирует всему православному миру свою слабость. Он называет себя первым по власти во всём православном мире, но боится объявить даже о созыве совета Предстоятелей всех Поместных Церквей, а не некоторых из них.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей намерен собрать греческих Предстоятелей до Пасхи
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