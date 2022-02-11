Приглашение Блаженнейшему Митрополиту Тихону передала делегация УПЦ, находящаяся в визитом в США…

Делегация Украинской Православной Церкви встретилась с Предстоятелем Православной Церкви в Америке Блаженнейшим Архиепископом Вашингтонским, Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном в его резиденции 9 февраля 2022 года, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Украинскую Православную Церковь, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, представили председатель Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор, секретарь Киевской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, благочинный Оболонского благочиния г. Киева протоиерей Владимир Терещук, благочинный Академического храма КДАиС архимандрит Досифей (Михайлюк).

Со стороны Православной Церкви в Америке во встрече приняли участие управляющий делами протоиерей Александр Рентел, секретарь Предстоятеля ПЦА священник Александр Марджеритино, директор Офиса истории и архивов Алексей Либеровски.

Блаженнейший Митрополит Тихон приветствовал делегацию УПЦ в храме преподобного Сергея Радонежского. Гости из Украины поклонились мощам святых угодников. Блаженнейший Владыка рассказал им об истории и современном состоянии Православной Церкви в Америке.

Епископ Виктор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Тихона за встречу и передал тёплые приветствия от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Архиерей выразил благодарность за неоднократную поддержку Украинской Православной Церкви и по поручению Предстоятеля передал Его Блаженству приглашение нанести визит в пределы Украинской Православной Церкви в любое удобное время. Епископ Виктор рассказал о современном положении Украинской Православной Церкви и состоянии церковно-государственных отношений в Украине.

Блаженнейший Митрополит Тихон заверил в ежедневных молитвах об Украинской Православной Церкви и её законном Предстоятеле. Участники встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Русская линия