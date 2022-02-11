Митрополит Клинский Леонид: Ничего кроме улыбки эти угрозы вызвать не могут

«Автокефалия поместной Церкви — не франшиза зарубежного коммерческого предприятия, которую можно с легкостью предоставить, а потом забрать. Русская Православная Церковь официально получила самостоятельность в 1589 году, когда митрополит Иов стал первым Патриархом Московским», — заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, комментируя призыв греческого иерарха лишить его сана и отобрать у Московской Патриархии автокефалию, сообщает Интерфакс.

Владыка Леонид отметил, что Русская Церковь сформировалась на протяжении веков «на столпах мучеников и исповедников, преподобных и святителей, блаженных и юродивых» и имеет свою глубочайшую историю и традиции. «Мы прошли упразднение Патриаршества в петровскую и постпетровскую эпохи, испытания годами безбожного лихолетья в советское время, и ничто не сломило нас!» — сказал представитель РПЦ.

Митрополит Леонид подчеркнул, что Русская Православная Церковь несёт своё служение Богу и сотням миллионов людей. «Мы востребованы и реализуем свои программы внутри России и за её пределами, не нарушая канонов и правил Вселенских Соборов. И продолжим это делать. Русская Православная Церковь всегда выступает за равноценный диалог на площадке канонических принципов», — сказал он.

«Что касается моей скромной персоны и угроз „лишить меня сана“, то, кроме улыбки, они ничего не вызывают. Не они мне сан давали, не им лишать», — резюмировал Патриарший экзарх.

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