На совместном заседании молдавского и румынского правительств премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от правительства Молдовы оказать поддержку «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата. Об этом сообщает Виктор Жосу в Telegram-канале «Молдавские заметки», передаёт «Союз православных журналистов».

«Итак, налицо ещё одно доказательство того, что „Бессарабская митрополия“ является в первую очередь политической креатурой», — пишет Жосу.

Он задается вопросом, что, по мнению румынского премьера, должно предпринять молдавское правительство Партии действия и солидарности (PAS), чтобы поддержать эту структуру?

«Приказать священникам Митрополии Кишинева и всея Молдовы перейти в „Бессарабскую митрополию“? А в противном случае, если откажутся переходить, начать отбирать у них храмы, следуя примеру украинских властей? Просто спрашиваю сам себя: неужели Румынский Патриархат желает реализации в Республике Молдова подобного сценария?» — недоумевает Жосу.

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