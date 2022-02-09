Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2022

Митрополит Пирейский Серафим: Прежде чем разразится Божий гнев, давайте найдём время, чтобы поступить правильно
В Пирейской митрополии ЭПЦ призвали членов Священного Синода осудить «недействительную автокефалию ПЦУ», чтобы не стать сторонниками раскола…

Митрополит Пирейский СерафимПравящий архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим считает, что Синод Элладской Православной Церкви должен осудить томос «ПЦУ», выданный ранее Фанаром украинским раскольникам, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксия».

В заявлении Пирейской митрополии, посвященном дехристианизации западного мира, содержатся конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы «Элладская Поместная Церковь не была стёрта с лица земли, как были стерты семь Поместных Церквей Малой Азии».

Одним из таких шагов, помимо осуждения ереси экуменизма и Критского собора, должно стать осуждение томоса «ПЦУ»: «Пусть наша Поместная Церковь единодушно осудит недействительную украинскую автокефалию, чтобы не стать сторонником раскола», — говорится в документе.

«Давайте не забывать, что „Бог поругаем не бывает“ (Гал. 6:7) и что „страшно впасть в руки Бога живого“ (Евр. 10:31). Если мы равнодушны, то в какой-то момент Духовный Закон начнет действовать. Поэтому, прежде чем разразится Божий гнев, давайте найдем время, чтобы поступить правильно», — сказано в документе.

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