Африканские священники, решившие перейти в РПЦ, рассказали, что к ним приезжал их бывший епископ и угрожал последствиями такого шага…

9 февраля миссионерская группа во главе с иереем Георгием Максимовым провела пастырское собрание в городе Меру (восточная провинция Кении), в котором приняли участие священники двух благочиний епархии Ниери Александрийской Православной Церкви, сообщает «Союз православных журналистов».

Экзарх РПЦ в Африке митрополит Леонид в своём Телеграм-канале написал, что эти священники пригласили отца Георгия, чтобы передать ему прошения о принятии их в Русскую Православную Церковь.

По результатам пастырского собрания 15 священников были приняты в Русскую Православную Церковь. Присяги были подписаны.

Он также рассказал, что, по сообщению местных священников, в воскресенье к ним приезжал епископ Ниерийской Неофит и просил не переходить в Русскую Православную Церковь, угрожал последствиями такого шага, но услышал, что подавляющее большинство священников обоих благочиний Меру уже приняли решение, и ему следует уважать его.

«На фото видно, что не все священнослужители были в подрясниках. Причина проста. У большинства африканских батюшек только один подрясник. Поэтому они его берегут, так как в случае повреждения рассчитывать на замену не приходится. Те отцы, которые приехали издалека на мотоцикле (а это несколько часов), просто не решились взять с собой подрясник, чтобы случайно не повредить его в дороге. Ничего, с Божией помощью решим и этот вопрос», — написал Патриарший экзарх.

Русская линия