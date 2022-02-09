Архиереи трех Поместных Православных Церквей, окормляющих православных верующих в Аргентине, выразили протест против одного из экспонатов, представленных на выставке «Меч и Крест» в Музее испанского искусства имени Энрике Ларрета в Буэнос-Айресе. 7 февраля 2022 года митрополит Иаков (Антиохийский Патриархат), епископ Леонид (Московский Патриархат) и епископ Кирилл (Сербский Патриархат) встретились с директором Музея Делфиной Эльгера, сообщает портал «Православная жизнь».

Поводом для визита православных архиереев стал «арт-объект» аргентинской художницы Амайи Буке. Для него она использовала русскую икону XIX века (о чем свидетельствует прилагаемая к экспонату табличка). Образ Спаса Нерукотворного художница кощунственно закрыла клоком шерсти, а вместо ликов святых, изображённых на полях иконы, вставила полудрагоценные камни. Крайне кощунственным является и название нового «произведения искусства», в котором Спасителю приписываются характеристики животных.

В совместном заявлении архиереев, переданном руководству музея, выражен протест против экспонирования подобных объектов, которые являются «откровенным посягательством на религиозные чувства верующих и нарушением морально-этических принципов, принятых во всём мире». В ближайшие дни владыки направят письмо-протест в Министерство культуры Аргентинской Республики, где изложат свою позицию о недопустимости подобных действий в отношении святынь, предметов искусства и религиозного культа, независимо от того, к какой религии они принадлежат.

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