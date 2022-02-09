Митрополит Екатеринбургский Евгений: Важно не забывать и не повторять тех ошибок, которые были совершены сто лет назад

6 февраля 2022 года, в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге открылась выставка «Святотатство: к 100-летию начала кампании по изъятию церковных ценностей». Экспозиция призвана сохранить память о трагедии столетней давности и не допустить ее повторения, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В открытии выставки приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло и другие клирики Екатеринбургской епархии, а также прихожане храмов уральской столицы.

Тема открывшейся выставки — кампания по изъятию церковных ценностей 1922 года. Поводом для её реализации стал голод 1921 года, унесший жизни от 15 до 30 миллионов человек. Большевики решили воспользоваться этой народной бедой, чтобы уничтожить Русскую Православную Церковь.

Открывая экспозицию, владыка Евгений отметил, как важно «изучать, умом и сердцем проникать в эти события столетней давности»:

«Что это было 100 лет назад? Это была демонстрация высочайшего благородства тех людей, которые взросли в Церкви, тех людей, которые являли собой Церковь. И, конечно, это акт низости и какого-то позора тех людей, которые, с одной стороны, спровоцировали голод, тех людей, которые спровоцировали болезни и смерти. Когда, по свидетельству историков, на железнодорожных путях стояли вагоны, гружённые пшеницей и другими продуктами, а рядом с этими вагонами, не зная об этом, семьи, взрослые и дети, умирали от нехватки просто самой элементарной еды».

Архипастырь отметил, что созданная провокация была использована как «некий повод для того, чтобы забрать у Церкви, как им казалось, несметные богатства».

«Как отнеслась Церковь? Не стала воевать, не стала проливать кровь: хотите брать — берите. Принесёт ли вам это какую-то пользу, напитает ли это вас? И то, что произошло спустя уже год-два после начала изъятия этих ценностей. Оказалось, что нет, не напитало — нищие стали ещё более нищими. А те люди, которые были способны выращивать богатства земли небесной, они, сохранив свое благородство, продолжили свою жизнь, внутренне богатую, кто где — кто в застенках, кто в лагерях, а кто перешел уже в Царство Божие, Царство нового века. Это для нас урок».

Владыка Евгений отметил, как важно этого не забывать и не повторять тех ошибок, которые были совершены сто лет назад. «Дело не в том, что у кого-то где-то что-то лежит, а вопрос в том, что у нас в сердце, что у нас в уме. Способны ли мы собирать богатство нетленное, и подаст ли нам ради этого Господь богатства земные», — сказал архипастырь.

Митрополит Евгений поблагодарил всех, кто трудился над созданием выставки, кто сохраняет в памяти народной эти события прошлого, помогая предостеречь народ от повторения трагедии.

Со словами благодарности в адрес Музея святой Царской семьи и уральских коллекционеров, награждённых епархиальными медалями за Божественной литургией, начала своё выступление на открытии выставки и Татьяна Мерзлякова:

«Вот низкий поклон за то, что пятый год подряд традиционно в день новомучеников российских мы здесь собираемся, чтобы почтить память, прежде всего, извлечь уроки и сделать все возможное, чтобы такое никогда не повторялось».

Уполномоченная по правам человека напомнила, что в России действует концепция об увековечивании памяти жертв политических репрессий, согласно которой «очень много делается для того, чтобы была сохранена память о священномучениках».

«Вы знаете, что центром этой памяти является Бутовский полигон. Когда туда приходишь, то просто становится страшно. Но мне кажется, основные уроки этой памяти я всё-таки получаю здесь, — отметила Татьяна Георгиевна. — Все экспонаты уральские, сибирские, и все экспонаты „тяжёлые“. Владыка уже много говорил о том, что существовала версия о помощи голодающим, и Церковь не могла отказать, не могли отказать верующие люди в этой помощи».

Татьяна Георгиевна поведала, как, изучая историю отечественной журналистики, видела, как много внимания газеты того времени и журнал «Безбожник» уделяли необходимости помощи голодающим.

«Но зачем тогда стрелять в иконы? Зачем тогда изничтожать красоту, ту, которая несёт духовную радость людям? Вот эти вопросы, они остаются со мной. И сегодня я не смогла даже сфотографировать икону расстрелянную. Даже сфотографировать это рука не поднимается. А их стреляли, стреляли в Матерь Божию. Зачем? Почему? Вот эти уроки мы должны помнить и изучать. Именно поэтому до следующего года мы будем ходить сюда, будем приводить сюда своих гостей, своих друзей, своих близких, своих внуков, детей, потому что это надо видеть, это надо знать», — сказала Татьяна Георгиевна.

Главная хранительница Музея святой Царской семьи Виктория Калмыкова провела для участников открытия обзорную экскурсию по выставке, рассказав о том, как 23 февраля 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал декрет «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим» драгоценных предметов из золота, серебра и камней, которые имеются в церквях страны.

Вскоре после издания декрета Святейший Патриарх Тихон обратился с воззванием к духовенству и верующим: «Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, а 26 февраля ВЦИК постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви, подобный акт является актом святотатства».

Духовенство и верующие всеми силами стремились противостоять кампании: присутствовали на изъятиях, выкупали святыни, открыто выступали против изъятия, шли на мученические подвиги, как это было во время событий в Шуе. Фактически кампания продолжалась еще долгие годы, но именно в 1922 году был нанесен тяжелейший удар по Церкви.

Выставка, подготовленная Музеем святой Царской семьи, изобилует «говорящей» статистикой, фоторепродукциями, документами той эпохи. В экспозиции представлены богослужебные предметы, пострадавшие в годы советской власти, поруганные святыни, поврежденные иконы, богослужебная и четья литература, тайно сохраненная в годы советской власти в обложках советских книг, и другие предметы, связанные с историей Церкви в богоборческие годы.

Выставка размещена в галерее Храма-Памятника на Крови и будет открыта для всех желающих в течение года.

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