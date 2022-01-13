13 января 2022 года, в День российской печати, премьер-министр России Михаил Мишустин вручил коллективу православного телеканала «Спас» премии Правительства РФ в области средств массовой информации, сообщает Патриархия.Ru.

Как указано в подписанном М.В. Мишустиным в конце декабря прошлого года распоряжении № 3670-р о присуждении премий Правительства РФ 2021 года в области средств массовой информации, «за вклад в развитие духовной культуры в средствах массовой информации» награды были присуждены:

— Борису Вячеславовичу Корчевникову, вице-президенту некоммерческой организации Фонд православного телевидения — генеральному директору редакции средства массовой информации — телеканала «Первый общественный православный телеканал «Спас»,

— Александру Юрьевичу Егорцеву, корреспонденту службы информационных программ,

— Ивану Викторовичу Куприянову, руководителю службы информационных программ,

— Владимиру Романовичу Легойде, ведущему программ дирекции по производству программ,

— Веронике Николаевне Иващенко, ведущей программ, сотрудникам той же организации.

В торжественной церемонии вручения премий, которая состоялась в Доме Правительства в Москве, приняли участие руководитель телеканала «Спас» Б.В. Корчевников и сотрудники телеканала А.Ю. Егорцев, И.В. Куприянов, В.Н. Иващенко.

Открывая церемонию, премьер-министр РФ М.В. Мишустин отметил:

«Третий год весь мир живет в условиях пандемии. <…> Конечно, многое в вашей работе изменилось. Меньше стало массовых мероприятий, где можно пообщаться с интересными людьми. Непросто вести интервью в онлайне. Изменились и технологии выпуска телевизионных передач и газет в период временных ограничений, которые иногда возобновляются в отдельных субъектах. При этом ваша аудитория все чаще ищет новости в онлайне или мобильных приложениях. Многим средствам массовой информации, особенно в регионах, нелегко в таких условиях обеспечить экономическую независимость и сохранить рабочие места.

Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальность и умение работать в команде. И главное — всегда готовы чутко прислушиваться к людям, к аудитории ваших программ и изданий. Это очень нужное качество для каждого журналиста, где бы он ни работал — в крупном федеральном СМИ или в небольшой районной газете. <…>

Хочу еще раз поблагодарить всех за преданность своему делу, пожелать удачи в вашей профессиональной деятельности, которой вы посвятили всю свою жизнь. Ваша работа по достоинству оценена экспертным сообществом журналистов, которые выдвинули вас на получение премий Правительства. Это высокое доказательство вашего успеха в профессии".

Принимая премию, Б.В. Корчевников поблагодарил председателя Правительства РФ за высокую оценку работы телеканала «Спас»:

«Спасибо большое, Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, за эту оценку работы канала «Спас». Для нас это действительно и большая поддержка, и радость. И для меня, и для всех коллег, с которыми я эту премию разделяю сегодня — Александр Егорцев, Иван Куприянов, Вероника Иващенко, Владимир Романович Легойда (он приболел, к сожалению, но мы ему все передадим). И, в вашем лице, коллеги, для всей нашей замечательной команды, стремительно растущей.

Награда — сам факт быть причастным к каналу «Спас». Я это говорю совершенно точно. Знаю, что для абсолютного большинства наших сотрудников эта никакая не работа — это служение. Поэтому, коллеги, я вас поздравляю.

Благодарю всю нашу команду, которая работает под началом удивительного человека — Святейшего Патриарха Кирилла. Это радость — работать с таким человеком, с человеком такого масштаба. Тоже говорю совершенно искреннее. Это человек, который вникает во все детали — телевизионные, формата, дает очень точные формулировки. Радость не только работать, но и просто иметь возможность общаться с этим человеком, получать его благословение.

Спасибо огромное. Знаете, у нас есть такой девиз на канале: «просто о главном». Мы действительно считаем, что нет важнее тем, чем темы, на которые говорит «Спас». Это вера, это служение ближнему, это встреча с Богом. Нет ничего важнее в жизни каждого человека, чем эта встреча. Возможность говорить на эти темы — это уникальная возможность, которая есть, наверное, только у нашей Церкви. Возможность говорить на эти темы на большую аудиторию в федеральном эфире, на огромную многомиллионную аудиторию в интернете. Это возможность уникальная. Возможность, которой мы очень дорожим, к которой относимся с предельной ответственностью и за которую очень благодарим. Спасибо!"

Наряду с коллективом телеканала «Спас» премии Правительства РФ 2021 года в области средств массовой информации также были вручены еще 10 журналистским коллективам и девяти представителям средств массовой информации, удостоенным персональных премий.

Премия учреждена постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 года в целях развития средств массовой информации и присуждается журналистам и руководителям СМИ, добившимся значительных результатов в профессиональной деятельности.

Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий Правительства в области СМИ.

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