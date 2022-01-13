Архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский и Оринисский Исаия в заявлении, опубликованном на сайте возглавляемой им митрополии, высказал мнение о необходимости скорейшего созыва Совещания Предстоятелей Поместных Церквей, сообщает «Союз православных журналистов».

«Пока продолжается кризис Православия, его враги будут радоваться неожиданному „подарку“, который мы делаем им своими руками. Перед лицом этой опасности необходимо срочно созвать Совещание наших Предстоятелей под председательством, разумеется, первого из равных нам православных, Вселенского Патриарха Варфоломея, который также несёт ответственность за созыв такого Совещания, как он это делал в прошлом до 2018 года, когда многие проблемы решались, пусть и с трудом», — считает митрополит Исаия.

Кипрский иерарх предупреждает о возможных опасных последствиях текущего кризиса.

«Это состояние непонимания и прерывания общения между нами, по мере своего развития, вопиющим образом искажает всё, за что мы выступаем как православные христиане, и теперь, если мы будем продолжать этот путь, который никуда не ведёт, мы со временем превратим наши Церкви в замкнутые религиозные группы», — отмечает митрополит Исаия.

С похожим воззванием на днях выступил и Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий, однако на Фанаре пока упорно не хотят слышать эти голоса.

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