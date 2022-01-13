Имя Мохамед стало самым распространённым среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году, говорится в отчете статистического агентства страны Statbel, передаёт РИА Новости.

В бельгийской столице зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в списке (6 089). При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек.

Что же касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем пока всё-таки остаётся имя Жан, (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мохамед также вошло в десятку самых распространённых имён в Бельгии, заняв девятое место (34 862 человека).

Кроме того, имя Мохамед находилось на десятом месте в списке самых популярных имён среди мальчиков, родившихся в Бельгии в 2020 году, с этим именем появились на свет 345 человек.

Русская линия