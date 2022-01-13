Св. Синод Александрийского Патриархата, рассмотрев вопрос учреждения Африканского Экзархата Русской Православной Церкви, не стал разрывать евхаристического общения с Московским Патриархатом, однако негодованию греческих иерархов нет предела. Об этом свидетельствует крайне лживое и лукавое послание Патриарха Александрийского Феодора, который, обращаясь к своей пастве, постарался прикрыть своё двуличное поведение по отношению к канонической УПЦ (о существовании которой он даже не упоминает) и украинским раскольникам грубыми и нелепыми обвинениями в адрес Русской Православной Церкви.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этим посланием, опубликованным на сайте Александрийского Патриархата, и самостоятельно сделать выводы по этому поводу.

«Мои дорогие чада, пресвитеры, диаконы, чтецы, монахи, монахини, мои братья и сестры во всех благословенных странах африканской земли, радуйтесь всегда в Господе и паки радуйтесь!

Этим письмом я хочу обратиться к вам и поделиться с вами как ваш духовный отец, к которому все вы пришли и приблизились по вашей воле, потому что через мои уста, через уста усопших предшественников моих, патриархов Александрийских, и через уста Преосвященнейших и Высокопреосвященнейших владык и пастырей ваших вы услышали слова Христа: «Придите ко Мне все трудящиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Эти слова, мои дорогие чада и братья, привлекли вас всех вместе через Святое Крещение, Евангельское Учение и Божественную Евхаристию, мы составили во многих местах животворящее и для всего мира сотворенное, жертвенное и данное за жизни Мира и спасения Тело Христа, то есть нашу святую Церковь.

Все эти старания до сего дня не были легкими и остаются нелегкими и сейчас, но Господь был, есть и всегда будет с нами до конца, и до входа нашего в Царство Небесное.

Но, дорогие мои дети, к сожалению, в последнее время я наблюдаю и вижу, что некоторые другие лжепастыри, лютые волки, не щадящие стада (Деян. 20:29), без всякого благословения и разрешения от вашего патриарха приблизились к некоторым духовным пастырям Африки и сеют плевелы разделения. Они поливали обвинениями против нашего патриархата и грязными деньгами, и эти плевелы выросли и стали сильными и угрожают утопить скромное Евангельское дело нашего Апостольского патриархата, которое созидалось многими трудами в течение нескольких десятилетий.

В чем причина всего этого беспорядка?

Я думаю, вы хорошо знаете, что Церковь была организована святыми апостолами и учениками Господними, которые на свои места рукоположили епископов и организовали поместные Церкви и четко определили географические границы, утвержденные святыми Вселенскими и многими Поместными Соборами во многих Святых Канонах, которые являются, или должны быть уважаемы всеми Православными Поместными Церквами.

Изначально организация христианского мира состояла из пяти патриархатов так называемой пентархии:

— Римский патриархат

— Константинопольский патриархат

— Александрийский патриархат с географическим пространством и юрисдикцией по всей Африке и ее островам

— Патриархат Антиохии

— Патриархат Иерусалимский

— а также Автокефальная церковь Кипра.

В западном христианстве первенство принадлежало Римскому патриархату, а Восточная Церковь Константинопольского патриархата (Новый Рим) имела равное положение и первенствовала среди других древних патриархатов. Раскол 1054 года отделил Западную Церковь (Римско-Католическую Церковь), а на православном Востоке Вселенский патриархат сохранил первенство и имеет особые привилегии и ответственность в Церкви.

Это особое и уникальное положение Вселенского патриархата закреплено святыми канонами, преданиями и практикой Церкви.

Вселенский патриархат, имея первое слово, в сотрудничестве с другими древними патриархатами (Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским) всегда заботился о руководстве Православной Церкви и решении возникших проблем.

Такова была ситуация в прежние времена Византийской и Османской империй. То есть православный мир был разделен на четыре патриархата (и Кипрскую Церковь) и их географические границы считались определенными, четкими и недвусмысленными.

Если иногда и возникали проблемы, они решались Соборами, созванными Вселенским патриархом и с участием трех других патриархов.

В Новое время некоторые народы, получившие свои Государства, хотели иметь свои независимые Церкви, и действительно, Вселенский патриархат отрезал свои территории и создал новые независимые Церкви, назвавшиеся Автокефальными.

Одна из них — Русская Церковь (Московский патриархат), ставшая автокефальной лишь в 1589 г., которая через государство, в котором находилась (Российская империя), получила большую финансовую силу и мощь, и это создало очень много проблем в том, как она сама понимает свою роль и миссию.

Таким образом, Русская Церковь, желая повысить свою власть и авторитет в православном мире, используя свою светскую власть, а иногда и насилие, начала наступать и «порабощать» соседние Православные Церкви, как она сделала с Митрополией Киева в Украине, митрополией, которая всегда принадлежала Вселенскому патриархату.

С распадом Советского Союза, в который входили и Россия, и Украина, в 1991 году украинцы, которые были отличным от россиян народом, захотели иметь свою независимую от Московского патриархата Церковь, с чем Русская Церковь была решительно не согласна.

После многих приключений наши православные украинские братья обратились ко Вселенскому патриархату, который является единственным ответственным, и в 2019 году получили свою независимую, то есть Автокефальную Церковь.

Наш патриархат согласился с этим актом Вселенского патриархата, поскольку он соответствует священным правилам и традициям нашей Церкви. К сожалению, Русская Церковь, чтобы отомстить, нарушила традицию Вселенских Соборов, почитавшихся всеми патриархами России до сего дня, и поспешила создать здесь, в благословенной Африке, свою Церковь (Экзархат), применив вдохновленную «колониализмом» практику кражи священников и христиан из нашего патриархата, используя недопустимые способы.

Это действие крайне враждебно нашему патриархату, потому что противоречит многим другим святым Канонам, запрещающим одной Церкви нарушать границы другой.

Как ваш патриарх и отец, милые чада мои, перед Богом и Церковью призываю вас оставаться верными нашему патриархату, который говорил вам о Евангелии Христовом и дал вам Святое Крещение, закрыть уши и глаза обещаниям и грязным куплям (как 30 сребреников Иуды) от людей, о существовании которых вы даже не знали до вчерашнего дня, потому что духовная опасность огромна, как Сам Христос нам говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Μф. 16, 26).

Имейте всегда перед своими глазами многочисленные жертвы и цену человеческих затрат и ресурсов, которые мы все вместе прошли, чтобы собрать полноту Православной Церкви в Африке и (чтобы) давать ежедневно делами любви свидетельства Евангелия на любимом нами континенте.

Патриарх Феодор

13 января 2022 года"

Русская линия