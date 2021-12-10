10 декабря 2020 года, в день празднования Знаменской иконы Божией Матери, в часовне-памятнике Героям Плевны в Москве по русским и болгарским воинам была отслужена панихида, которую возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, глава Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

В богослужении по случаю 144-й годовщины победы в одном из решающих сражений освободительной Русско-турецкой войны 1877−78 годов — боя под Плевной, приняли участие посол Болгарии в России Атанас Крыстин, представители Министерства обороны, Правительства Москвы и других государственных и общественных организаций, представители казачества и молодёжи.

В торжествах также приняли участие вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, член Совета генерал Александр Кирилин и многие другие.

После богослужения c традиционной речью к собравшимся обратился посол Болгарии в России Атанас Крыстин, который отметил важность боев под Плевной для победы в Русско-турецкой Освободительной войне 1877−1878 гг. Болгарский дипломат высоко оценил героизм русских воинов и болгарских ополченцев, отдавших свою жизнь за свободу Болгарии, в результате чего Болгарское государство вновь появляется на политической карте Европы.

После панихиды состоялось традиционное возложение венков от Министерства обороны РФ, Посольства Республики Болгарии в РФ и Скоблевского комитета, а также цветов от всех неравнодушных русский и болгарских людей.

Отрадно отметить, что накануне дня памяти героев Плевны 8 декабря 2021 года вице-президент Болгарии Илияна Йотова приняла в Софии делегацию Русского исторического общества, представители которого передали болгарским властям ряд ценных исторических документов.

Это телеграмма главнокомандующего Действующей армии Великого князя Николая Николаевича Старшего Императору Александру Второму о взятии Плевны 28 декабря 1877 года, которая хранилась в Российском государственном военно-историческом архиве. Второе свидетельство героических боев за Балканы — схема сражения под Плевной из того же хранилища.

Одним из итогов этого визита стала договорённость о том, Россия и Болгария будут вместе праздновать 150-летие победы над турецкими войсками 2027 году, и для этого планируется создать специальный Инициативный комитет. Помимо этого, 145-летняя годовщина боя под Плевной также будет отмечаться на более высоком уровне.

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