10 декабря 2021 года делегация депутатов Государственной Думы приняла участие в заседании Международного секретариата Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) на острове Корфу. Собрание было приурочено к 200-летней годовщине Греческой революции, позволившей части Греции освободиться из-под османского владычества.

В состав делегации вошли заместительница председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, президент МАП, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заседании в очном формате приняли участие представители России, Армении, Греции, Египта, Иордании, Кипра, Албании, Румынии, Сербии, Сирии. Онлайн в заседании участвовали представители пятнадцати стран.

«Заседание секретариата есть зримое свидетельство того, что МАП продолжает свою деятельность, несмотря на все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и эта деятельность особенно важна в условиях нынешней международной обстановки», — отметил Сергей Гаврилов.

По его словам, повестка заседания была сформирована с учётом новых вызовов.

«В 2023 году исполнится 30 лет с момента создания нашей Ассамблеи, и на протяжении всех этих лет совместными усилиями мы выстраиваем такую модель международных отношений, которая основана на взаимном уважении, как общих духовных ценностей, так и особенностей национальных традиций, — сказал президент МАП. — Ассамблее приходится работать в условиях противостояния разного рода угрозам — как экологическим и техногенным, так и угрозам военным. Причём именно в последние годы к ставшей уже, к сожалению, привычной угрозе международного терроризма добавилась новая угроза — нарастания гонки современных вооружений. Мы объединили наши усилия для выработки как можно большего числа общих для нас подходов к решению существующих проблем с целью сохранения и укрепления даже того хрупкого мира, который существует сегодня».

Участники заседания отметили необходимость улучшения отношений между странами и стабилизации ситуации в конфликтных зонах, а также откровенно поговорили о тяжелых последствиях неканонических решений и об ответственности за сохранение единства православного мира. Сергей Гаврилов особо отметил, что геополитические соображения не должны становиться угрозой единству православного мира.

В ходе заседания был принят отчет о деятельности МАП в период с июля по декабрь 2021 года, а также обозначен план будущей работы, направленной на укрепление и расширение контактов между политическими, парламентскими, церковными, научными и духовными деятелями и институтами, институтами гражданского общества, на организацию «диалога о правах человека и о мирном сосуществовании народов».

Подводя итоги заседания, Сергей Гаврилов обозначил основные направления предстоящей работы организации:

— наравне с другими международными политическими, парламентскими организациями продолжать диалог стран по противодействию терроризму, экстремизму и другим современным угрозам и вызовам;

— продолжать диалог стран по сглаживанию очагов напряженности в странах православной традиции, таких как, например, Украина, Черногория и др., по снижению конфронтации и конфликтного потенциала в православном мире;

— подготовить на высшем парламентском уровне политико-дипломатические меры и механизмы реагирования на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в странах Европы.

Глава МАП напомнил о том, что состав делегации Государственной Думы после прошедших этой осенью парламентских выборов претерпел изменения. «Новые её члены готовы к активному участию в деятельности Ассамблеи с целью укрепления взаимопонимания и взаимодействия с коллегами из других делегаций, совместной защиты наших общих духовно-нравственных традиций и ценностей», — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Межпарламентская ассамблея Православия является межпарламентским органом, который был создан в 1993 году по инициативе Парламента Греции. Сегодня в МАП участвуют парламентские делегации из Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Иордании, Казахстана, Кипра, Латвии, Ливана, Молдавии, Польши, России, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Сирии, Палестины, Украины, Хорватии, Черногории, Эстонии, в некоторых случаях из Литвы, Финляндии, а также депутатские группы и отдельные депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии. Высшим органом МАП является Генеральная Ассамблея ее членов, проводимая один раз в год, в которой принимают участие парламентские делегации, сформированные со стороны парламентов вышеуказанных стран. Международный секретариат МАП является исполнительным органом, который собирается по решению руководства МАП в течение года.

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