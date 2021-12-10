Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не говорит о нарушении прав нерожденных детей в нашей стране и не выступает против абортов, поскольку известно огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребёнка, а значит, его лучше абортировать, сообщает РИА Новости.

«Это очень сложный и серьёзный вопрос, вызывающий самые жёсткие споры», — заявила Москалькова в Государственном юридическом университете имени О. Е Кутафина (МГЮА), отвечая на вопрос студента, можно ли назвать аборт попранием прав человека. — Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребёнка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение".

При этом правозащитница подчеркнула, что категорически нельзя делать аборт после определенного срока беременности, но так и не пояснила почему. «Если мы ставим начало новой жизни, то позднее этого срока нельзя аборт. Это надо принять как данность», — добавила она.

В завершение своего выступления в защиту абортов Москалькова отметила, что ей очень сложно посещать детей, которых родители оставили в детдомах.

О деятельности таких правозащитниц ранее очень ярко говорил приснопоминаемый протоиерей Димитрий Смирнов, называвший в своё время Международный день защиты детей в России постыдным праздником и апофеозом лицемерия. Вот его слова, которые как нельзя лучше характеризуют высказывания Москальковой:

«Самая известная картина Верещагина «Апофеоз войны», где он изобразил такую пирамиду из черепов. А Всемирный день защиты детей, 1 июня — это апофеоз лицемерия той псевдоцивилизации, созданной людьми, среди которых мы живём. День защиты детей — от кого? Прежде всего, детей нужно защищать от пап и мам, а потом от других взрослых людей, потому что дети подвергаются постоянно насилию. Первое насилие — это в абортариях. Их разрывают на части живыми, их травят химикатами, их абортируют с помощью всяких гормональных препаратов.

Но этим дело не заканчивается. Дети погибают от прививок. Не часто, но зачастую. Почему? Потому что взрослые люди в белых халатах, прежде чем прививать младенца, должны делать пробу, а они этого не делают. Почему? То ли лень, то ли не охота, то ли не охота вещество прививки тратить. Я не понимаю, почему. Им главное — охват. Потом психику детей разрушают мультиками, опять же мамы, папы, дедушки, бабушки, тёти, дяди, и так далее. Потом дети добираются потихоньку до соцсетей и телевизоров, где тоже уничтожается их душа. А в конце — День защиты детей, давайте пустим шарики чёрненькие в небо и похлопаем в ладоши. Отлично придумано!

Ну вот, Святейший Патриарх обращается к нам, хоть в какой-то части кому-то в связи с этим, может быть, помочь. Хотя у нас тоже была такая программа: мы пытались женщин наших с абортивным сознанием отговорить от аборта. Удалось переубедить только каждую десятую, но всё-таки несколько десятков детей родились, сейчас они уже большие, слава Тебе, Господи! А остальных никак не поколеблешь. Ну, я говорю: «Зачем убивать-то? Что такая за необходимость? Отдай мне. Вот видишь, хорошие руки. Ну, немножко израненные, но у меня с головой всё в порядке. Воспитаем как родных». На какие условия только не шли! Жильё тебе дадим, приданое ребёнку дадим, на работу устроим. Нет, всё равно убить. Потому что на самом деле, конечно, женщина убивает своих детей не потому, что, как она говорит, ей не на что его взрастить. Сколько ребёнок съест за день? На сколько рублей? На пять, на десять? Потому что они так рисуют себе в воображении детей как неких крокодилов, которые могут съесть целую антилопу. Совсем нет. Старинная русская пословица говорит: Бог даст детей, Бог даст и на детей. У нас на улице, когда идёшь, вот я не встречал, чтоб лежали трупы с вздутыми животами. Что-то нет, как-то не видать. Никто не голодает. Толстых больше, чем худых. Так что всё в порядке. Но нужна какая-то благочестивая отговорка, дескать, я такая бедная. Обожди, а тебе никто из подружек не рассказывал, обычно девочки обмениваются, откуда вообще дети появляются? Когда ты в чью-то койку укладывалась, ты не знала, что от этого дети бывают? Тогда не думала? Но тем не менее убить во что бы то ни стало. Почему? Хлопот меньше. Убивают детей из-за нежелания хлопот. Я это абсолютно научно выяснил, математически точно. Вот единственная причина — не охота хлопот ни бабушкам, которые на этом настаивают, ни самим молодым, можно уже сказать, женщинам. Вот такая беда.

А мы участвуем в этом Дне защиты детей, вносим свою лепту в сопротивление тому, о чём Господь сказал: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие (Лк. 12, 1). Лицемерием пропитана вся наша жизнь, вся, вся покрыта вышивкой, на которой начертано: «лицемерие». Всё от начала до конца лицемерие. Люди хотят изобразить нечто такое, чего нет на самом деле. Потому что, какая может быть защита детей, допустим, на конкурсе «Детское Евровидение»? Что там дети получают, какие навыки, какие стремления? Это просто калечит душу. Любого детского психолога ткните пальцем, спросите, какая польза от этого. Только отрицательная. Тем не менее, это происходит. Опять лицемерие. Почему? Потому что движитель этого — деньги, и ради них всё и делается. А на самих детей глубоко и свысока наплевать. К сожалению, это так.

Верующим людям сегодня необходимо делать выбор, что мы — исповедуем Христа или мы хотим, как хамелеон, мимикрировать перед той публикой, которая нас окружает. А эту публику даже и народом нельзя назвать. Разве можно назвать народом народ, который убивает своих собственных детей? Это чудовище, которое хуже животного. И то, что у них есть ум, это значит, что они могут пользоваться какими-то изобретениями человечества, чтобы похлеще, так сказать, проворачивать эти операции. Большинство гормональных контрацептивов абортивны. Женщина, которая их регулярно принимает, за свою жизнь делает тысячи абортов и не думает об этом. У неё за душой по пятьдесят тысяч убитых ею детей, которые уничтожаются, даже не развившись. Но душа-то есть прямо с момента зачатия. Поэтому да не будет с нами этого, послушаемся нашего Спасителя. Он это говорит не чтобы нас в дальнейшем строго наказать, нет. Человек наказывает себя сам. А Бог обращается исключительно к тем, которые хотят быть христианами".

Русская линия