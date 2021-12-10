Общественная палата России направила в Госдуму официальное заключение на правительственные законопроекты о введении системы QR-кодов в России для путешествий на поезде и самолете и для посещения общественных мест, сообщает Интерфакс.

В документе сформулирован ряд замечаний и предложений, которые палата рекомендует учесть при рассмотрении законопроектов и при их доработке.

В частности, предлагается расширить перечень мест, где QR-код требовать не будут, включив туда храмы и религиозные организации традиционных конфессий, а также поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты.

Кроме того, в Общественной палате предлагают предусмотреть порядок действий на случай, если QR-код не удается показать или проверить с мобильного устройства (например, из-за недоступности сайта Госуслуг), разработать дополнительные меры защиты прав инвалидов, граждан с особенностями развития и различными хроническими заболеваниями и дать возможность людям в сложной жизненной ситуации (в том числе в случае смерти родственника или необходимости пройти лечение в другом регионе) перемещаться без каких-либо ограничений.

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