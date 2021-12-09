Русская линия
Сводка новостей от 9 декабря 2021

Игумен Никон (Головко): В этом году не стоит планировать поездку на Святую Землю в православное Рождество. Но есть надежда, что Святой Град откроют на Пасху
В Русской духовной миссии предупредили верующих о том, что паломничество в Иерусалим в настоящее время закрыто из-за пандемии коронавируса…

Вифлеем – Святая Земля, место рождения Иисуса ХристаВ Русской духовной миссии в Иерусалиме призвали россиян не покупать билеты и туры на Святую Землю на православное Рождество, поскольку еврейские власти вряд ли снимут запрет на паломничество в ближайшее время, и ограничения продержатся, скорее всего, более месяца, сообщает Интерфакс.

«Не думаю, что к православному Рождеству, а тем более к католическому, которое будет праздноваться совсем скоро, власти пойдут на открытие границ, а значит, приезда паломников ожидать не приходится. Анализируя шаги Минздрава и кабмина Израиля за последние год-полтора, можно сделать вывод, что границы откроются не ранее, чем через месяц. (..) Уверен, что планировать поездку на православное Рождество и тем более покупать авиабилеты — дело сейчас рискованное», — заявил секретарь миссии игумен Никон (Головко).

По его мнению, верующим нужно дождаться Пасхи. «Я ожидаю возврата к более-менее нормальному образу жизни именно к пасхальному периоду 2022 года», — отметил отец Никон.

Он не склонен думать, что для посещения храмов могут ввести QR-коды или пропуски: пик заболеваемости прошёл, ситуация под контролем, поэтому нет нужды так осложнять жизнь местных верующих.

«Тем более, что, как только Минздрав начинает касаться вопросов посещения храмов, здесь сразу под этим видится определённый момент ущемления религиозных прав, а это чревато неприятностями», — пояснил игумен.

Отвечая на вопрос относительно проведения работ на так называемых «русских» участках Израиля, игумен Никон отметил, что на всех без исключения русских подворьях ведутся серьезные и дорогостоящие ремонтные и строительные работы. «Где-то меняем в храмах окна и ремонтируем кровлю, где-то перестраиваем паломнические дома и благоустраиваем территории, где-то возводим новые объекты и строим другие новые планы», — рассказал он.

«Святая Земля устала от одиночества без богомольцев-паломников, а потому всё и вся здесь готовятся к новой жизни «после ковида», — заключил отец Никон.

Русская линия

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Игумен Никон (Головко): В этом году не стоит планировать поездку на Святую Землю в православное Рождество. Но есть надежда, что Святой Град откроют на Пасху
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