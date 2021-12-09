В Иерусалиме состоялась встреча представителей христианских Церквей Святой Земли, в ходе которой её участник потребовали вернуть Иерусалимскому Патриархату его недвижимость…

9 декабря 2021 года главы и представители христианских Церквей Святой Земли, официальные представители православных Патриархатов в Иерусалиме, лидеры христианских общественных организаций Израиля, Палестины, США, Швеции и других стран мира, представители дипломатического корпуса ряда стран и многочисленные христиане Иерусалима собрались на площади Яффских ворот Старого города, чтобы поддержать Иерусалимскую Православную Церковь в её усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии на Святой Земле.

От Русской Православной Церкви в акции, организованной Иерусалимским Патриархатом, приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и сотрудники Миссии.

С балкона паломнического дома «Империал» к собравшимся обратился Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. «Собираясь здесь, мы отдаём должное огромному положительному вкладу, который христианское сообщество и наши христианские учреждения вносят в общественную жизнь. На протяжении веков мы являемся живыми свидетелями [истории] и способствуем защите и поддержанию в должном состоянии святых мест, а также помогаем обществу в сфере образования, здравоохранения и заботе о благополучии нуждающихся», — напомнил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Участники акции указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города, и особенно так называемого паломнического пути — улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня, по которой миллионы паломников обычно совершают свой путь к величайшей святыне мира. В случае, если паломнические дома Иерусалимской Церкви отойдут в собственность израильских владельцев, «паломнический путь» может быть полностью блокирован, а право прохода по нему к Храму Гроба Господня для христиан может быть потеряно.

Вот уже несколько лет Иерусалимская Православная Церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями.

Радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности и здоровью всего общества, констатировал Блаженнейший Патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община в Иерусалиме «страдает от преступлений на почве ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах».

Также прозвучало выступление Валида Даджани, управляющего паломническим домом «Империал» — крупнейшим из строений вблизи Яффских ворот, которые пытаются забрать радикальные организации.

В заключение в знак единения христиан Иерусалима на балконе паломнического дома были зажжены огни Рождественской ели.

Русская линия