Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу перенести Пермскую государственную художественную галерею из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора в новое помещение, призвав губернатора региона Дмитрия Махонина лично проконтролировать переезд, сообщает Интерфакс.

«Было интересно посетить Пермскую государственную художественную галерею. Совершенно потрясающее место: 60 тысяч экспонатов, и только 1,5% умещается (в залах). Но, конечно, Спасо-Преображенский кафедральный собор должен быть возвращен (Русской) Православной Церкви», — подчеркнул премьер на встрече с главой региона.

Мишустин назвал очень правильным решение построить для галереи отдельное здание и вернуть собор верующим. «У меня просьба к вам: контролировать лично переезд галереи и всё то, что обещали. Чтобы в апреле состоялась первая служба», — обратился он к губернатору.

«Это очень здорово, что мы возвращаем святыни нашей Церкви», — заметил председатель правительства РФ во время посещения самой галереи. Он обратил внимание на то, что кафедральный собор много лет использовался «не совсем по существу». Но, с другой стороны, продолжил Мишустин, это позволило сохранить множество экспонатов.

«Теперь фондохранилища и все замечательные экспонаты будут потихоньку переезжать в правильное место, в великолепную новую галерею, которая будет построена и откроется. Там ещё предстоит много чего сделать, мы сегодня обсудили [выделение] дополнительных средств», — добавил глава кабмина.

«Я думаю, обязательно всё, что запланировали, сделаем», — подытожил он.

Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. С 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

В декабре 2011 года здание собора передано в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нём на основе договора безвозмездного использования.

В марте 2021 года правительством Пермского края заключен государственный контракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации проекта в 2023 году. После ввода объекта в эксплуатацию будет организован окончательный переезд галереи в новое здание, где будет представлено от 20−30% существующих фондов галереи. Общее количество посетителей галереи в новом здании составит не менее 250 тыс. человек в год.

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