Договорённость об этом была достигнута во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса…

В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от неё архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу греческого премьера.

Встреча глав России и Греции Владимира Путина и Кириакоса Мицотакиса прошла накануне в Сочи.

«Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий», — говорится в сообщении греческого правительства.

Как заявил ранее по итогам встречи Путин, важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектах истории и культуры. По его словам, Греции передадут архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.

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