Жертвами теракта в петербургском метро стало 13 человек. Число бедных в России достигло максимума с 2006 года. Святыни из монастыря Хиландар прибыли в петербургский Сампсониевский собор

3 апреля 2017 года, в 14.40, в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Как считает следствие, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, 50 из них до сих пор остаются в больницах. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». По версии следствия ее также оставил на платформе Джалилов.

После этого кровавого преступления в Россию из многих стран мира поступили соболезнования. Среди первых, поддержавших петербуржцев в эти скорбные дни — канцлерин ФРГ Ангела Меркель. В своём послании она отметила, что необходимо найти и привлечь к ответственности организаторов этого преступления. Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, заявил, что Париж готов ответить на любой запрос со стороны России о содействии.

Телеграммы в Москву и Санкт-Петербург направили также власти Китая, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии и Болгарии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что в это тяжёлое время его страна — вместе с российским народом. Чудовищное преступление осудил Совбез ООН.

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы сказать свои слова поддержки. Он выразил глубокие соболезнования жертвам и их близким, а также всему российскому народу.

Тем временем Следственный комитет РФ уже сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в метро — шестерых в Петербурге, и двоих в Москве. В местах проживания задержанных лиц изъяты взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Басманный суд Москвы выдал ордер на арест двух граждан Таджикистана и Узбекистана, которые работали и жили в поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области. При задержании из дамской сумочки матери троих детей Шохисты Каримовой изъяли гранату Ф-1 и детонаторы, а у повара Садыка Ортикова — пистолет Макарова. Оба заявили, что взорвавшегося в санкт-петербургском метро Джалилова не знали, а оружие и гранату им подкинули.

В Санкт-Петербурге было задержано 6 человек. Все задержанные проживали в квартире на Товарищеском проспекте, где в ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с теми, которые были использованы террористом в метро. Все шесть человек отправлены Невским районным судом Петербурга под стражу до 2 июня. Следствие по делу о взрыве в петербургском метро продолжаются.

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Непростая экономическая ситуация во всем мире, осложнённая для нашей страны низкими ценами на нефть и антироссийскими санкциями со стороны ведущих мировых держав, а также резко выросшим курсом основных мировых валют, привела к падению уровня жизни российских граждан. В 2016 году численность жителей России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 300 тысяч человек и составил 1,5%.

В 2014 году число бедных в России равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году — 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек. Показатель оказался максимальным с 2006 года — это значит, что десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к нулю. Прожиточный минимум в России в IV квартале 2016 года составил 9691 рублей на человека в месяц против 9889 рублей в III квартале, 9956 рублей во II квартале и 9776 рублей в I квартале, сообщает сайт Росстата.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рублей в месяц (в IV квартале 2015 года — 36 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года — 376,5%). Однако, столь высокий показатель является следствием огромной диспропорции в доходах 2% населения нашей страны, которые получают миллионы, и 20% беднейших граждан, едва зарабатывающих 100 тысяч за целый год.

Понятно, что речь в данному случае идёт о снижении доходов не столько жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где жизнь существенно отличается от остальной России, а о жителей провинции. Здесь люди живут существенно беднее и хотя статистика не учитывает того факта, что очень многие россияне продолжают получать зарплату в конвертах и не показывают своих истинных доходов государству, тем не менее, отрицательная тенденция в этом плане на лицо.

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Совсем недавно петербургский Сампсониевский собор, входивший в структуру Государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор», был передан Церкви. Интересно, что никаких протестов это событие не вызвало. Хотя, казалось бы, ситуация вполне аналогична случаю с Исаакием. Более того, этот факт может рассматриваться как живой пример того, что от передачи Церкви «музейные функции» этого храма совершенно не пострадали. А ведь именно на это напирают активисты протестов по «защите» Исаакиевского собора. За два месяца прошедших с момента передачи, экскурсии в этот храм прекращались только на время Богослужений, и число посетителей не только не уменьшилось, а даже возросло.

С передачей Сампсониевского собора верующие также смогли вздохнуть свободнее, и в духовной жизни храма стали происходить события, немыслимые ещё три-четыре месяца назад. 1 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, из монастыря Хиландар на Святой горе Афон в Сампсониевский собор были доставлены списки чудотворных икон Божией Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручица», а также ковчеги с частицами Животворящего Креста Господня, Хитона Господня, Гроба Господня, мощей святителей Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, Григория Богослова, Нектария Эгинского, священномученика Харалампия Магнезийского, великомучеников Пантелеимона и Феодора Тирона, великомученицы Анастасии Узорешительницы, преподобномучеников Раифских горы Синая, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, мучеников Евфимия Афонского, Конона Исаврийского и Елевферия, преподобных Илии Муромца, Акакия Афонского, Иерофея Афонского, Афанасия Афонского, Леонтия Афонского.

Святыни перед входом в храм встречали благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников, настоятель архимандрит Серафим (Шкредь), протоиерей Сергий Филимонов, игумен Силуан (Туманов) и другие клирики Выборгского благочиния, а также многочисленные прихожане. Священнослужители со святынями возглавили крестный ход вокруг собора.

Затем в храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Александр Будников в сослужении присутствующих клириков. По окончании Богослужения перед иконами и ковчегами с мощами был отслужен молебен.

«Это, по сути, историческое событие в жизни этого храма, этого прихода. Это содействует оживлению духовной, молитвенной жизни и постоянных прихожан, и тех, кто специально приехал, услышав об этом славном событии. Святыни будут пребывать в соборе достаточно долгое время, и те, кто по каким-то причинам не смогли сегодня приехать сюда, имеют возможность поклониться святыням в другой день», — сказал в своей проповеди протоиерей Александр Будников. В заключение он поблагодарил отца Серафима за труды и по принесению святынь, и по созиданию прихода, и еще раз поздравил всех с праздником.

«Мы давно планировали принесение святынь в Сампсониевский собор, — сказал в ответном слове отец Серафим, — но не привязывали его к какому-то особому дню или празднику. Промыслом Божиим это произошло сегодня, и три чудотворных образа Богоматери прибыли под своды Сампсониевского собора именно в день Похвалы Пречистой Девы. Я вижу в этом благословение Царицы Небесной нашему храму и нашему граду».

Архимандрит Серафим также рассказал, что представители монастыря Хиландар обратились к его приходу, зная о непростой судьбе собора. «Ведь он недавно, 5 февраля, передан епархии. Они предложили привезти к нам святыни, чтобы поддержать собор духовно, чтобы люди о нас узнали. Факт принесения святынь особенно отраден для женщин: им въезд на Афон воспрещен, а здесь они могут молиться перед святыми образами о себе, о доме, о чадах», — цитирует священнослужителя сайт Петербургской митрополии.

«Мы наблюдаем, как возрождается Сампсониевский собор, — сказал глава Выборгского района Валерий Гарнец. — Благодарим за это епархию, митрополита Варсонофия, благочинного протоиерея Александра Будникова и, конечно же, отца Серафима. Мы видим, как увеличивается приход, насколько люди заинтересованы в том, чтобы молиться в этом одном из красивейших храмов России. События, подобные сегодняшнему, помогают нам духовно возродиться. Возрождение на основе веры приведет к тому, что общество будет здоровым».

Святыни пробудут в Сампсониевском соборе до 23 апреля и будут доступны для поклонения ежедневно с 9:00 до 19:00.

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