Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии. Санкции против России в этом году отменены не будут. МИД России заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля

Соединенные Штаты в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по Сирии: десятки ракет обрушились на базу правительственных ВВС в провинции Хомс. Удар был нанесен по аэродрому Шайрат, который также использовался и российскими Воздушно-космическими силами. В Пентагоне заявили, что по части базы, где находились российские самолеты, удары не производились. Ракетный удар, как заявили в Вашингтоне, стал ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, которую, по утверждениям Запада, провели вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Ракеты были выпущены по аэродрому, с которого, по данным американской разведки, якобы была начата химатака.

До настоящего времени коалиция во главе с США атаковала лишь террористов, не трогая войска Башара Асада. Теперь начался новый этап военного вмешательства США в Сирии. В этой связи президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии после ударов США. «Действия Вашингтона на этот раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащий международному праву», — заявил по окончанию заседания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участники заседания СБ также выразили сожаление в связи с серьезным ущербом нанесенным этой бомбардировкой для двусторонних российско-американских отношений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что после ракетного удара американцев отношения США и РФ испортились окончательно, и заявил, что администрация Дональда Трампа этим действиями поставила Соединенные Штаты на грань боевых столкновений с Россией. «Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — запрещенным в России „Исламским государством“ — администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией», — говорится на странице Медведева в Facebook.

«Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними — абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших в конец испорченных отношений. И конечно, отрадно для террористов», — добавил глава российского правительства.

Он добавил, что своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. «Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца», — заключил премьер-министр.

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После победы Дональда Трампа на президентских выборах США значительная часть западных аналитиков стала говорить о скорой отмене антироссийских санкций. Ведь, как известно, Трамп сделал восстановление добрых отношений с Россией одним из важных пунктов своей предвыборной программы. Однако на фоне разгоревшихся скандалов из-за «вмешательства Москвы в президентские выборы в США» и усиления давления на администрацию Трампа, Белый дом отказался от этой идеи, и вопрос ушёл с повестки дня.

Последние несколько недель в заявлениях госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и прочих приближенных президента США звучит мысль о том, что санкции следует оставить в силе. Евросоюз, несмотря на высказывание отдельных лидеров, в частности, Австрии и Венгрии, также сохраняет единодушие, необходимое для продления ограничений. Всё это заставило экспертов пересмотреть свои прогнозы. Западные специалисты больше не ждут отмены санкций в текущем году, сообщает агентство Блумберг.

Из 20 экспертов, опрошенных агентством в конце марта, лишь трое ожидают, что и США, и Евросоюз начнут смягчение санкций в ближайшие 12 месяцев. Ещё двое полагают, что этот процесс начнётся в США, но не в ЕС, и один эксперт считает, что Брюссель первым подаст пример Вашингтону и ослабит санкции. В январе же существенного смягчения запретительных мер ожидала почти треть опрошенных аналитиков, а ослабления санкций со стороны США — 28%.

Отметим, что Москва также перестала возлагать какие-то надежды на скорое изменение санкционного режима. В частности, председатель правительства Дмитрий Медведев уже два месяца назад заявил, что скорой отмены антироссийских санкций ждать не стоит. «Нужно расстаться с иллюзиями и использовать эмбарго в своих целях. Очевидно, что все это надолго», — сказал он тогда на съезде партии «Единая Россия» и добавил, что «нечего надеяться на чужие выборы».

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Между российскими и израильскими властями в последнее время установились довольно тесные контакты, которые свидетельствуют о том, что позиция России на Ближнем Востоке существенно усилилась, и евреи вынуждены это учитывать в выстраивании своей политики.

Так не минувшей неделе премьер-министр Израиля Нетаньяху вновь позвонил Владимиру Путину для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и последствия химической атаки в Идлибе.

В то же время МИД России выступил с заявлением, в котором впервые заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Соответствующий документ был размещён на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Лента.Ру.

В тексте отмечается, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в палестино-израильском урегулировании. «Обстановка на местах неуклонно деградирует, — говорится в документе. — Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства — Израиль и Палестина — будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями».

Далее в тексте ещё раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. «Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в документе.

До нынешнего момента Москва, как и большинство других стран мира, официально признавала столицей Израиля город Тель-Авив.

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой Организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В этой связи до выполнения положений данной резолюции все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве. В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор так и не было реализовано.

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