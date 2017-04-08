Россия и Белоруссия урегулировали нефте-газовый спор. МВФ выделил Украине очередной транш в 1 млрд долларов. Европа сделала ещё один шаг на пути к объявлению безвиза для Украины

Главной новостью постсоветского пространства на этой неделе стало урегулирование спора России и Белоруссии по ценам на газ. Компромисс был достигнут в ходе переговоров главы России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Причём последний вынужден был признать, что белорусские власти нарушили газовый договор с Россией и незаконно занизили цену на газ.

В связи с этим Минск пообещал выплатить «Газпрому» возникшую в результате этого задолжность в 700 млн долларов, а Россия в ответ на это отсрочит выплаты Белоруссии по российским кредитам, а также предоставит Минску в 2018—2019 годах новую скидку на газ.

Встреча президентов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге проходила на весьма мрачном фоне теракта в петербургском метро и была довольно напряжённой. Даже когда президенты вышли к журналистам, было видно, что Александр Лукашенко не совсем доволен тем компромиссом, который предложил ему Владимир Путин, но не согласиться на него он не мог.

Было видно, что для президента Белоруссии это были далеко не лучшие переговоры. Если Владимир Путин довольно обтекаемо и отстранённо сообщил об их итогах, то Александр Лукашенко не смог сдержать себя и сделал ряд колких заявлений.

Так, он посетовал, что нефте-газовый спор дошёл до уровня президентов, хотя эти вопросы должны были решать чиновники не столь высокого уровня. Кроме того, он сообщил, что обсуждал с главой России и международные проблемы и просил, чтобы Москва не забывала об интересах Белоруссии, когда проводит ту или иную внешнеполитическую линию.

В общем, можно было понять, что в Санкт-Петербурге белорусские власти открыли для себя новую реальность — политика Кремля в отношении Белоруссии становится всё более жёсткой и добиться от Путина новых скидок без уступок со своей стороны, теперь практически нереально.

Радости белоруссам это не прибавляет, и поэтому никакого энтузиазма по окончании переговоров на лице Лукашенко не было.

Согласно заявлению вице-премьера России Аркадия Дворковича, после погашения долга перед «Газпромом» в Белоруссию будут возобновлены поставки нефти в объёме 24 млн тонн. Кроме того, на период с 2018 по 2019 год «Газпром» предоставит стране скидку с понижающим коэффициентом. В дальнейшем цена будет прежней или станет предметом новых переговоров.





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Как известно на этой неделе, Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине $ 1 млрд долларов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Твиттере, добавив, что таким образом в ЕС косвенно признали успехи реформ на Украине.

Однако, несмотря на весь позитивный заряд украинского президента, эти деньги вряд ли увидит столь в них нуждающаяся экономика Украины. Очередной транш МВФ практически на 100% пойдёт в зачёт платежа по обязательствам Украины о выплате долга самому МВФ, срок которым наступает как раз в 2017 году. Тем не менее, все требования МВФ, связанные с земельной, пенсионной реформой и другими непопулярными мерами, Администрации Порошенко придётся выполнять в полной мере.

В результате в подписанном с МВФ меморандуме украинские власти также взяли на себя обязательство до конца августа 2017 года ввести отдельный тариф на газ и отдельный на распределение газа или так называемую «абонентскую плату», исходя из показателей мощности потребления «голубого топлива».

Для украинских граждан это означает, что стоимость газа для их нужд вырастет в несколько раз.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счётчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счётчик G 1,6, вырастет в среднем в 1−4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5−8 раз. Также новая методика расчёта тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать на населении около 7,7 млрд грн в год.





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Евросоюз сделал на этой неделе ещё один шаг для предоставления украинским гражданам безвизового въезда в Европу — Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии по этому поводу. Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали — 521 депутат, «против» — 75, воздержались — 36.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС.

Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Безвиз с ЕС стал для нынешних украинских властей одним из существенных достижений, которого они смогли добиться после революции в Киеве. Однако на фоне экономического краха украинской экономики радость украинцев по этому поводу имеет привкус горечи.

Русская линия