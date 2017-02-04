Главной новостью на этой неделе в постсоветском пространстве стало резкое обострение ситуации на Донбассе, где первоначально в районе Авдеевки, а затем и по всей линии соприкосновения противоборствующих сторон, начались активные боевые действия.

Кто стал инициатором обострения и каковы истинные цели этого кризиса остаётся неясным. Обе стороны сообщают, что в атаку пошли силы противника. Так, в ДНР сообщили, что украинские военные атаковали позиции ополчения с целью их захвата, но были отбиты.

Тем временем министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что, наоборот, ополченцы атаковали украинские позиции. При этом украинские военные отбили атаку на двух направлениях и в результате перешли в контратаку, заняв «важный пост, имеющий стратегическое значение».

С политической точки зрения обострение ситуация сейчас выгодно Украине, поскольку налаживание контактов между Москвой и новой американской Администрацией на фоне тишины на Донбассе может привести к снятию санкций с России и отказу США от дальнейшей поддержки Украины.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что обострение ситуации в районе Авдеевки началось по прошествии всего нескольких часов после того, как состоялся первый телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Не удивительно в этом смысле, что даже в Германии, власти которой все последние годы поддерживали Киев в вопросе войны на востоке Украины, появились сомнения в том, кто организовал данное обострение. Уж больно подозрительно, что боевые действия начались именно сейчас.

Со своей стороны в Кремле выразили полную уверенность, что именно украинские власти пытаются при помощи силы переписать Минские соглашения. Тем временем, в США воздерживаются от комментариев событий на Донбассе и лишь призывают обе стороны срочно прекратить боевые действия.





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Ещё одной тревожной новостью на постсоветском пространстве на этой неделе стало продолжение конфликта России и Белоруссии в связи с возникшим спором по поводу цен на российские нефть и газ.

Как это ни печально, но президент Белоруссии Александр Лукашенко в этом смысле решил пойти по пути своих украинских коллег, которые нередко на своё усмотрение устанавливали цены на российские энергоносители и выплачивали Москве за поставки столько, сколько считали нужным.

В результате возник конфликт. В России заявили, что белорусские власти задолжали за поставки газа и нефти около 0,5 млрд долларов, а в Минске ответили, что ничего Москве не должны, поскольку считают несправедливой цену, выставляемую Россией за свои энергоносители.

Казалось бы, что проще — не устраивает цена, не покупай или ищи альтернативу в другом месте. Однако, власти Белоруссии предпочли пойти по украинскому пути скандала и отстаивания своего суверенитета, который якобы кто-то хочет уничтожить. И надо сказать, вчера белорусский лидер, выступивший на большой пресс-конференции, подлил масла в огонь возникшего конфликта.

То, что Лукашенко легко может забрать свои слова обратно, также как и без стеснений обвинить своих соседей во всех смертных грехах — все прекрасно знают. Поэтому в России в последнее время перестали даже обращать внимание на его выпады против Москвы. Ну нельзя же в конце концов реагировать на высказывания типа: Белоруссия своими продуктами кормит Россию, а она так неблагодарна.

Тем не менее, вчера стало понятно, что словами дело не ограничится. Лукашенко негодует и даже готов сорвать заседание Совмина Союзного государства, председателем которого он является и которое планируется провести в первой половине февраля Москве.

Более того, Белоруссия уже подала в суд на Россию за слишком высокие цены на энергоносители, а также отозвала своих специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС. Лукашенко призвал посадить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и выдать Азербайджану задержанного в Белоруссии российского блогера Лапшина.

Параллельно с этим он пригрозил Москве конфликтом в ответ на решение ФСБ РФ объявить приграничную зону на границе с Белоруссией.

Тем временем, Россельхознадзор решил ограничить поставки говядины из Минской области, поскольку у российских властей есть все основания считать, что данное мясо имеет небелорусское происхождение.

Конфликт продолжается…





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Из других новостей постсоветского пространства заметным событием на этой неделе стало решение Европарламента предоставить Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях её гражданами стран ЕС.

Это решение стало серьёзной победой грузинской дипломатии, ведь безвиз — это сегодня тот максимум, которого только может добиться от Европы Тбилиси, вот уже более десяти лет придерживающийся прозападного вектора развития.

Конечно, каких-то реальных изменений в жизнь обычных грузин эта победа не привнесёт: слишком незначительный процент населения Грузии может позволить себе посещение Европы в туристических целях. Тем не менее, для властей — это большое достижение. Не случайно, заседание Европарламента, которое в Тбилиси назвали историческим, транслировали в прямом эфире практически все грузинские телеканалы.

Отметим, что безвизовый режим для граждан Грузии вступит в силу одновременно с запуском механизма заморозки безвизовых режимов ЕС с третьими странами, который предполагается реализовать в марте. Решение о таком механизме утверждено Европарламентом 15 декабря прошлого года, но оно пока находится в переводе на все языки ЕС. Механизм предусматривает, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз может приостановить безвизовый режим.

После завершения всех бюрократических процедур граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.

Русская линия