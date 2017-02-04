Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Трамп подписал указ об ужесточении контроля над мигрантами из исламских стран. Палестина категорически против превращения Иерусалима в столицу Израиля. В Будапеште прошли переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана

Пришедший к власти на волне критики глобализации новый президент США Дональд Трамп, подписал на минувшей неделе указ, который существенно ужесточает меры контроля в отношении прибывающих в Америку мигрантов, особенно из мусульманских стран. По словам Трампа, в отношении пребывающих в США иностранцев новые меры необходимы для того, чтобы в страну не проникали радикальные исламисты. «Они нам не нужны», — подчеркнул он.

Согласно заявлению Белого дома, подписанный президентом указ подразумевает приостановку программы размещения беженцев в США на 120 дней. Кроме того, документ вводит лимит на максимальное количество беженцев, которые в Америке готовы принять — не более 50 тысяч в течение 2017 финансового года.

Напомним, что двумя днями ранее Трамп подписал ещё два указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля: о строительстве стены на границе США и Мексики, а также указ об «укреплении общественной безопасности» внутри Соединенных Штатов, который затронул проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

Демократы сразу же использовали этот повод для усиления критики политики нового американского президента. Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чарльз Шумер осудил решение президента Дональда Трампа приостановить приём в США беженцев. Другие представители партии заявили, что указ не защищает Америку от ИГ, а даёт террористам второй шанс, и те будут использовать позицию Трампа в своей пропагандистской работе.

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было также негативно встречено некоторыми европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания. Однако, то к чему привела «гипертолерантность» немецкой канцлерин нам всем хорошо известно.

Трамп в этом смысле куда более конкретно понимает проблемы, перед которым сегодня стоит мир. Угроза терроризма проистекает от мусульман, и Трамп, в отличие от всех других мировых политиков, чётко об этом говорит, предпочитая называть вещи своими именами, а не камуфлировать их за политкорректной риторикой.

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Действия новой Администрации США могут спровоцировать серьёзное обострение противостояния арабов и евреев вокруг Иерусалима, поскольку намерение Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим — это фактическое признание за евреями всего города. Об этом заявил высокопоставленный представитель палестинского руководства, бывший министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Набиль Шаат в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

В связи с этим он подверг резкой критике данное намерение Трампа, призвав его подумать о том, к чему это может привести. «Перенос посольства равнозначен признанию единого Иерусалима столицей Израиля. Это военное преступление. Арабский мир никогда на это не согласится. США больше не смогут выступать посредником в мирном процессе. Мы поднимем весь мир на борьбу с этой инициативой», — заявил он.

О нецелесообразности переноса американского посольства говорят и представители еврейской военной разведки. По её оценке, это может вызвать волнения арабских граждан Израиля, беспорядки на территориях, крах ПНА и разрыв с Иорданией — хранительницей святынь Иерусалима.

Пойдёт ли на этот шаг Трамп в этих условиях, пока неясно. Ведь принятие такого решения может привести к открытому противостоянию всего арабского мира против евреев и США.

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Введение антироссийских санкций в 2014 году кардинально изменило количество зарубежных поездок президента России Владимира Путина, число которых за последние три года серьезно уменьшилось. Понятно, что здесь особенно пострадало европейское направление. Поэтому каждая поездка российского лидера в ЕС становится сейчас настоящим событием. Достаточно вспомнить, что до визита на минувшей неделе в Венгрию Путин был в Европе лишь октябре 2016 года, когда участвовал во встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

Интересно, что главной темой в переговорах нашего президента и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал газовый вопрос. Россия, очевидно, желает получить у Будапешта поддержку для своих газопроводных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». И Венгрия в процессе переговоров уже заявила о своей заинтересованности в реализации этих проектов. Однако принципиальные противники СП-2 Польша и страны Балтии вряд ли изменят свою позицию, поэтому РФ и Еврокомиссии придётся искать компромисс.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава российского государства заявил, что газ в Венгрию может поступать по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку». «Возможны и другие варианты, кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину», — подчеркнул Путин. «Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объёма транзита через Украину», — подчеркнул российский лидер. Он уточнил, что вопрос в диверсификации и в экономической целесообразности всех этих маршрутов. «Мы изучаем все эти возможности, одно точно можно сказать: российский газ будет надёжно поступать для венгерского рынка, это сто процентов» — цитирует Путина Интерфакс.

«Что касается „Северного потока-2“, то, конечно, технологическая возможность для Венгрии получать российский газ через „Северный поток-2“ существует — через Словакию, через Австрию можно делать, по-разному это можно сделать, это вполне реализуемый проект», — уверен глава российского государствам. По его словам, возможно также и движение российского сырья через Турцию по «Турецкому потоку», возможны и другие варианты.

Венгерский премьер, в свою очередь, отметил, что изначально в интересах Венгрии был проект «Южный поток» — от него Россия отказалась в 2014 году из-за претензий Еврокомиссии. Но, по словам Орбана, это не в компетенции венгров. «Нам важно, чтобы российское сырьё в любом случае попало на территорию Венгрии, — сказал Орбан. — Между нами есть договоренность, президент России дал слово, что Венгрия, что бы ни было, получит необходимое сырьё, нефть и газ».

Орбан также отметил, что взаимные потери России и Венгрии от санкций составили 6,5 млрд долларов. Он пояснил, что причины потерь в товарообороте, к сожалению, не зависят от России и Венгрии. Тем не менее, он пообещал, что в условиях введения санкций против России, Венгрия, несмотря ни на что, будет защищать свои экономические контакты, и намерена продолжить сотрудничество с Москвой.

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