Более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов. В Интернете объявлен сбор подписей в поддержку мемориальной доски Александру Колчаку. Россия попала в топ-10 самых стареющих стран мира

Пока российские чиновники не могут определиться выводить или не выводить аборты из системы ОМС, значительное число наших граждан высказываются за полный запрет детоубийства в России. Как стало известно, уже более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения «За жизнь».

Очевидно, что очень многих россиян не устраивает огромное число бортов, делающихся в нашей стране, и они взывают к опыту большинства европейских стран (Польша, Ирландия, Испания, Португалия) где аборты не только не финансируются государством, как в России, но практически полностью запрещены.

В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения «За жизнь» идёт сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти, сообщает Интерфакс.

Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь!», реализуемой движением «За жизнь» совместно с Синодальным отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей.

Отметим, что ранее подпись под упомянутой петицией поставил Патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К Предстоятелю присоединились глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены и общественные деятели.

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24 января 2017 года суд в Санкт-Петербурге признал незаконной установку мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку на доме, где он когда-то проживал. Формальной причиной для этого решения стало отсутствие судебной реабилитации Колчака, который, как известно, был убит красными без всякого суда и следствия.

Таким образом, в российской судебной практике был создан прецедент, когда в России в судебном порядке запрещается чтить память тех, кто был без суда и следствия лишён жизни большевиками и теперь, по мнению российского суда, не заслуживает даже памятного знака.

Причём делается это в год 100-летия большевицкой революции, и при том, что таких жертв большевиков в нашей стране миллионы.

В связи с этим представители движения «Белое Дело» решили обратиться к общественности с просьбой выступить против запрета на увековечивание памяти русских людей, ставших жертвами красных, но так и не получивших судебной реабилитации.

«В этом году Россия отмечает столетие страшнейшего события в её истории — революции и начала Гражданской войны. В ходе этих событий наша страна потеряла миллионы людей как убитыми, так и изгнанными за границы своей Отчизны. До 1991 года любая память о чинах белых армий была под запретом», — говорится в петиции по этому поводу.

— С 2008 года маленькое сообщество неравнодушных людей «Белое Дело» занимается установкой мемориальных плит в память о чинах белых армий и приведением в порядок запущенных воинских захоронений на территории всей России и стран дальнего и ближнего зарубежья.

В ноябре 2016 года на фасаде дома № 3 по улице Большой Зелениной после всех необходимых согласований сотрудниками центра «Белое Дело» была установлена мемориальная доска в память о выдающемся русском офицере и полярном исследователе Александре Васильевиче Колчаке.

После установки доска подверглась актам вандализма, а жители Санкт-Петербурга — давлению со стороны леворадикальных сил, которые сейчас пытаются через суд добиться демонтажа мемориальной доски и запрета на увековечивание памяти адмирала и полярного исследователя А. В. Колчака.

Мы хотим дать ответ всем сторонникам деструктивных сил. Мы считаем, что участники Белого движения в реабилитации не нуждаются, ибо время их реабилитировало. Мы выступаем за свободное сохранение памяти об участниках Белого движения и считаем недопустимым демонтаж мемориальной доски А. В. Колчаку в Санкт-Петербурге".

Поставить свою подпись под петицией может любой желающий.

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Низкая рождаемость и колоссальное число абортов вполне закономерно приводят к тому, что население нашей страны стремительно стареет. По данным авторитетного агентства «Блумберг», Россия вошла в число 10 стран с наиболее низким соотношением количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров в рейтинге, в который включены данные по 178 странам мира. В этом исследовании приводится соотношение численности граждан пенсионного возраста — от 65 и старше — к численности граждан трудоспособного возраста — от 15 до 64 лет.

Всё идёт к тому, что через несколько лет мы уверенно займём в этом рейтинге первую позицию, далеко опередив Сингапур и Францию (по 2,2 работника на одного вышедшего на пенсию), которые пока возглавили первую десятку. В России же содержат одного пенсионера 2,4 занятых граждан. Однако динамика демографии в нашей стране вызывает сильные опасения.

Кроме Сингапура и Франции нас пока опережают лишь Белоруссия, Мальта, Япония и Шри-Ланка. Здесь на одного пенсионера приходится по 2,3 работника. В первую десятку этого рейтинга также вошли Греция — с показателем 2,5, Болгария и Таиланд — по 2,6, сообщает Newsru.com.

При этом в Китае это соотношение равно 3,5, в США — 4,4, в Нигерии — 4,8, в Венесуэле — 5,1. Лучше всего ситуация складывается в Уганде, где на одного пенсионера приходится девять работающих. Такой высокий показатель здесь объясняется невысокой средней продолжительностью жизни и очень большой рождаемостью. Как это ни странно, в нищей Уганде люди не боятся иметь много детей, что следует взять на заметку в современной России, где основная отговорка у молодых родителей — «не хотим плодить нищету». И эта оговорка сыграет с современным молодым поколением злую шутку: содержать их в старости будет просто некому.

Русская линия