Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2017

Более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов. В Интернете объявлен сбор подписей в поддержку мемориальной доски Александру Колчаку. Россия попала в топ-10 самых стареющих стран мира
Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю…

Патриаршая петиция за запрет абортовПока российские чиновники не могут определиться выводить или не выводить аборты из системы ОМС, значительное число наших граждан высказываются за полный запрет детоубийства в России. Как стало известно, уже более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения «За жизнь».

Очевидно, что очень многих россиян не устраивает огромное число бортов, делающихся в нашей стране, и они взывают к опыту большинства европейских стран (Польша, Ирландия, Испания, Португалия) где аборты не только не финансируются государством, как в России, но практически полностью запрещены.

В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения «За жизнь» идёт сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти, сообщает Интерфакс.

Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь!», реализуемой движением «За жизнь» совместно с Синодальным отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей.

Отметим, что ранее подпись под упомянутой петицией поставил Патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К Предстоятелю присоединились глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены и общественные деятели.

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Разбитая вандалами мемориальная доска, посвященная А.В.Колчаку24 января 2017 года суд в Санкт-Петербурге признал незаконной установку мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку на доме, где он когда-то проживал. Формальной причиной для этого решения стало отсутствие судебной реабилитации Колчака, который, как известно, был убит красными без всякого суда и следствия.

Таким образом, в российской судебной практике был создан прецедент, когда в России в судебном порядке запрещается чтить память тех, кто был без суда и следствия лишён жизни большевиками и теперь, по мнению российского суда, не заслуживает даже памятного знака.

Причём делается это в год 100-летия большевицкой революции, и при том, что таких жертв большевиков в нашей стране миллионы.

В связи с этим представители движения «Белое Дело» решили обратиться к общественности с просьбой выступить против запрета на увековечивание памяти русских людей, ставших жертвами красных, но так и не получивших судебной реабилитации.

«В этом году Россия отмечает столетие страшнейшего события в её истории — революции и начала Гражданской войны. В ходе этих событий наша страна потеряла миллионы людей как убитыми, так и изгнанными за границы своей Отчизны. До 1991 года любая память о чинах белых армий была под запретом», — говорится в петиции по этому поводу.

— С 2008 года маленькое сообщество неравнодушных людей «Белое Дело» занимается установкой мемориальных плит в память о чинах белых армий и приведением в порядок запущенных воинских захоронений на территории всей России и стран дальнего и ближнего зарубежья.

В ноябре 2016 года на фасаде дома № 3 по улице Большой Зелениной после всех необходимых согласований сотрудниками центра «Белое Дело» была установлена мемориальная доска в память о выдающемся русском офицере и полярном исследователе Александре Васильевиче Колчаке.

После установки доска подверглась актам вандализма, а жители Санкт-Петербурга — давлению со стороны леворадикальных сил, которые сейчас пытаются через суд добиться демонтажа мемориальной доски и запрета на увековечивание памяти адмирала и полярного исследователя А. В. Колчака.

Мы хотим дать ответ всем сторонникам деструктивных сил. Мы считаем, что участники Белого движения в реабилитации не нуждаются, ибо время их реабилитировало. Мы выступаем за свободное сохранение памяти об участниках Белого движения и считаем недопустимым демонтаж мемориальной доски А. В. Колчаку в Санкт-Петербурге".

Поставить свою подпись под петицией может любой желающий.

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ДемографияНизкая рождаемость и колоссальное число абортов вполне закономерно приводят к тому, что население нашей страны стремительно стареет. По данным авторитетного агентства «Блумберг», Россия вошла в число 10 стран с наиболее низким соотношением количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров в рейтинге, в который включены данные по 178 странам мира. В этом исследовании приводится соотношение численности граждан пенсионного возраста — от 65 и старше — к численности граждан трудоспособного возраста — от 15 до 64 лет.

Всё идёт к тому, что через несколько лет мы уверенно займём в этом рейтинге первую позицию, далеко опередив Сингапур и Францию (по 2,2 работника на одного вышедшего на пенсию), которые пока возглавили первую десятку. В России же содержат одного пенсионера 2,4 занятых граждан. Однако динамика демографии в нашей стране вызывает сильные опасения.

Кроме Сингапура и Франции нас пока опережают лишь Белоруссия, Мальта, Япония и Шри-Ланка. Здесь на одного пенсионера приходится по 2,3 работника. В первую десятку этого рейтинга также вошли Греция — с показателем 2,5, Болгария и Таиланд — по 2,6, сообщает Newsru.com.

При этом в Китае это соотношение равно 3,5, в США — 4,4, в Нигерии — 4,8, в Венесуэле — 5,1. Лучше всего ситуация складывается в Уганде, где на одного пенсионера приходится девять работающих. Такой высокий показатель здесь объясняется невысокой средней продолжительностью жизни и очень большой рождаемостью. Как это ни странно, в нищей Уганде люди не боятся иметь много детей, что следует взять на заметку в современной России, где основная отговорка у молодых родителей — «не хотим плодить нищету». И эта оговорка сыграет с современным молодым поколением злую шутку: содержать их в старости будет просто некому.

Русская линия

Более 400 тысяч подписей собрано под петицией за запрет абортов. В Интернете объявлен сбор подписей в поддержку мемориальной доски Александру Колчаку. Россия попала в топ-10 самых стареющих стран мира
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