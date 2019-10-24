Священномученик Иувеналий (в миру Евгений Александрович Масловский) родился 15 января 1878 года в городе Ливны Орловской губернии в благочестивой семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Одарённый природным умом, он отличался благородством, великодушием, волевым и целеустремлённым характером. В гимназические годы в его парте всегда лежало Евангелие.

В 1900 году Евгений Александрович поступил в Казанскую Духовную Академию, где ректором в то время был преосвященный Антоний (Храповицкий). На II курсе — 10 февраля 1901 года — он принял монашеский постриг с именем Иувеналий в честь Патриарха Иерусалимского (память 2 июля). 25 февраля того же года Иувеналий был рукоположен в иеродиакона, а 31 июня 1902 года архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (Самбикин) посвятил его в иерея.

После окончания Академии со степенью кандидата богословия отец Иувеналий год служил в Урмийской духовной миссии в Персии, после чего получил назначение на должность преподавателя гомилетики в Псковскую семинарию, а ещё через полтора года по указу Святейшего Синода становится настоятелем Спасо-Елеазаровского мужского монастыря. В июне 1906 года епископом Псковским Арсением (Стадницким) отец Иувеналий был возведён в сан игумена. В 1910 году он получил новое назначение — стал настоятелем первоклассного Новгородского Юрьева монастыря с возведением в сан архимандрита.

24 августа 1914 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополит Петроградский Владимир (Богоявленский) рукоположил архимандрита Иувеналия во епископа Каширского, викария Тульской епархии. 28 июля 1917 года епископ Иувеналий был назначен правящим архиереем на Тульскую кафедру.

Преосвященный Иувеналий был участником Священного Собора в Москве в 1917—1918 годах. В мае 1920 г. он был член Священного Синода при Патриархе Тихоне.

В 1922 году владыка Иувеналий вместе с протоиереем Успенским и старостой Сынтарёвым был осуждён за отправление молебна перед иконой Божией Матери, найденной на колокольне Казанского храма, и за отказ отдать комиссарам церковные ценности. Безбожники приговорили совет храма к трём годам лишения свободы. Всего с начала года в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей в Туле было расстреляно и замучено более шестидесяти служителей Христа. Но епископа, после отбытия заключения в Тульской и Московских тюрьмах одного года и 4 месяцев, власти вынуждены были в августе 1923 года выпустить.

17 октября 1923 года Указом Священного Синода епископ Иувеналий возводится в сан архиепископа Курского. К этому времени в Курске закрыли все двенадцать домовых храмов, а почти все из оставшихся городских остались без богослужения. В феврале 1924 года архиепископ Иувеналий был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий лагерь — к тому времени на Соловецком архипелаге находилось уже более 120 священнослужителей, 25 из которых были архиереями. В июле 1926 г. владыка Иувеналий принимал участие в составлении «Соловецкого послания«(обращения к правительству СССР православных епископов из Соловецких островов). Находясь в заключении, духом не разлучался со своей паствой и в письмах посылал благословения.

После ходатайства митрополита Сергия (Страгородского) перед властями об амнистии некоторым из заключённых священнослужителей, поданного им 7 октября 1927 года, владыка смог вернуться из заключения. В мае 1928 года митрополит Серий направил епископа Иувеналия, как члена Временного Патриаршего Синода, к отделившемуся от него после выхода «Декларации» авторитетнейшему иерарху митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преображенскому) для достижения согласия. Благодаря особой мягкости характера, владыке удалось смягчить разрыв митрополита Агафангела с Заместителем Местоблюстителя митрополитом Сергием.

В августе 1929 года высокопреосвященный Иувеналий становится архиепископом Рязанским и Шацким. Рязанцы запомнили его как любящего и доброго пастыря. Его молитвенная настроенность сообщалась всем присутствовавшим на богослужениях: паства и святитель в это время были «единыя усты и едино сердце». Даже глубокой ночью прихожане спешили к своему владыке в Иерусалимский храм на монашеские богослужения и сразу по окончании шли в собор, куда владыка, не замечая ни времени, ни усталости, должен был придти для совершения Литургии Преждеосвящённых Даров. Знаменитый литургист, глубоко знавший церковный устав, поражавший современников исключительной памятью на церковные песнопения, владыка Иувеналий составил шеститомный «Архиерейский Торжественник». К сожалению, в 1935 г. эта рукопись погибла при пожаре.

19 апреля 1932 года высокопреосвященный Иувеналий был награждён правом ношения креста на клобуке. Архиепископ Иувеналий имел большой авторитет среди вернувшихся из заключений и ссылок священнослужителей, активно занимался тем, что устраивал на службу в приходах Рязанской епархии возвращавшихся из заключения священнослужителей.

Из показаний игумена Кирилла на допросе 16 января 1936 г.:

«После возвращения из заключения я приехал в Рязань, где обратился к правящему архиепископу Иувеналию (Масловскому) с просьбой устроить меня в один из приходов г. Рязани. Он меня направил в Покровскую церковь при Раковской слободе… Масловским же были устроены на приходе вернувшиеся из ссылки: иеромонах Серафим (Крупнов), архимандрит Прокл (Кузнецов), архимандрит Ксенофонт (Семёнов), игумен Макарий, священник Александр Андреев, монах Сергий, монах Евгений, монах Серафим и другие. Архиепископ Иувеналий имеет большой авторитет среди вернувшихся из заключения и ссылки монахов. Особенно уважают его за то, что он не претворяет в жизнь указ митрополита Сергия по вопросу поминовения Советских властей. Это ему создало особенный авторитет в среде монашества, как достойного архипастыря Православной Церкви. Во всех церквах г. Рязани поминовение за службой Советских властей не производится».

Архиепископ Иувеналий совершал в Рязани тайные пострижения в монашество. В 1935 г. он выезжал из Рязани в Москву к митрополиту Сергию (Страгородскому) за получением освященного миро и возил на утверждение митрополита списки представленного к награде духовенства Рязанской епархии.

Из показаний епископа Иувеналия на допросе (дело 1937 г.):

«В Москве я пробыл 3 дня, проживая в квартире митрополита Сергия. Он проверил привезённые мной списки, я сделал ему доклад в отношении каждого награждаемого лица и имел беседу о состоянии епархии. Митрополит проявил огромный интерес к вопросу о богослужении — проводится ли оно, сколько приходов не обслуживается из-за того, что церкви закрыты, засыпаны хлебом, или потому, что нет священнослужителей в этих приходах, или из-за отказа верующих посещать церковь. На вопрос о том, сколько приходов не обслуживается духовенством, я дал митрополиту исчерпывающий ответ, из которого он сделал вывод, что в Рязанской епархии духовенство достаточно проявляет активности в смысле отстаивания духовенством, и в частности мной, как главой епархии, позиций церкви… Митрополит предложил ещё более активно отстаивать позиции духовенства…»

В 1935 году арестованный священник из Старожиловского района иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около недели скрывался в доме владыки. Так владыка Иувеналий помогал скрываться и другим. В тот же период им был пострижен с именем Фотий вернувшийся из ссылки протоиерей Александр Пурлевский, будущий епископ.

22 января 1936 года владыка был арестован по групповому делу рязанских священнослужителей и мирян. Вместе с архиепископом Иувеналием было арестовано и осуждено 27 священнослужителей. Владыка получил от безбожных властей пять лет лагерей. Вот что значится в документах по его обвинению:

«Являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вёл контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю 2-му, произнёс в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея, он же разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь…».

Заключение исповедник проходил в Сиблаге (Томская ж. д.), работая сторожем, счетоводом и на общих работах.

Из материалов дела 1937 г.:

«…Допрошено несколько свидетелей из Чистюньского лагпункта, которые показали, что Масловский и попы Баранович, Востоков, Сальнов, Кирсанов, Жигалов, Карпенко, … систематически занимались агитацией других заключённых не выходить на работы, сами симулировали, отказывались от работ и занимались чтением религиозных книг. Эти попы активно агитировали во время демонстрации фильмов не ходить на них и сами не ходили и вместо картин читали Псалтирь, молились Богу… В ночь на 1 мая 1937 г. [в 1937 г. это был Праздник Пасхи] попы устроили молебствие до 5 часов утра, в котором участвовали и другие з/к с песнопением, а утром расположились со всевозможными закусками и особенно ядовито на глазах показывали, что вот мол, мы, верующие, кушаем, нам Бог послал белый хлеб, яйца, масло, а вы сидите на пайке хлеба… Попы вечерами устраивали богослужения, противодействовали работе. Не хотели участвовать в соревнованиях за высокие производственные показатели…».

В лагере владыка стал инвалидом: «Масловского на развод водили под руки священники Сальнов и Кирсанов…» Последнее письмо из заключения от Владыки было получено в августе 1937 г.

26 августа 1937 г. высокопреосвященный Иувеналий был арестован в заключении. Постановление на арест было подписано уполномоченным Томского ГО НКВД неким Крысовым:

«…З/к Масловский Е.А., он же Иувеналий… специальность — архиепископ, осужден по ст. 58, срок 5 лет, отбывает в ИТК-2, — достаточно изобличается в том, что, находясь в заключении в Томской ИТК-2, ведёт антисоветскую контрреволюционную деятельность, входит в состав к/р кадетско-монархической организации «Союз Спасения России"… В условиях колонии создал контрреволюционную группу этой организации…»

«При обыске изъято: календарей — 3, изображения на бумаге — 2, портрет-зарисовка — 1, книжка пасхальных песнопений — 1, квитанция о приёме от 3-ей части 85 руб.»

13 октября 1937 года по обвинению в руководстве «антисоветской группы кадетско-монархической организации в лагере, состоящей из завербованных им священников из заключённых, вносящей дезорганизацию в лагере отказом от работы» архиепископ Иувеналий был приговорён к расстрелу по статье ст.58−2,58−10,58−11 УК РСФСР.

В дополнение к обвинению: «Члены к/р группы вопреки внутреннему распорядку и запрещению администрации не выходили на работу, а если и выходили, то демонстративно отказывались от работы, влияя тем самым на остальных заключённых. Противодействовали культурно-воспитательной работе в лагере, не посещая сами киносеансов, подстрекали других к тому же, как это было 2 мая 1937 г., когда из 260 человек в бараке пошло на киносеанс только 50−60…»

Из показаний архиепископа Иувеналия на допросе: «Советовал григорианскому епископу Анатолию Кванину покаяться и присоединиться к митрополиту Сергию. Он сначала не соглашался, но потом склонился к моему предложению. Такой совет я давал и приехавшему в Томский лагерь григорианскому митрополиту Китрусскому, он дал согласие…»

В сохранившихся письмах из мест заточения владыка остаётся несломленным и бодрым духом, сообщая о себе, что в «последнее время пришлось пережить столько назидательного, отрадного, мистического» и что отсюда у меня и бодрость духа, и мир в душе, и сознание, насколько мы ничтожны и как велика сила Божия и Его милость к нам". Даже находясь в заточении исповедник не забывал поздравить всех своих близких с праздниками и именинами.

Архиепископ Иувеналий расстрелян в ночь с 24 на 25 октября 1937 года. Известно, что останки мученика находятся на Каштачной горе близ Томска, которую сейчас называют Томской Голгофой, потому что на ней в безымянных могилах погребено несколько тысяч невинно убиенных людей: представителей томского духовенства, преподавателей школ и университетов, общественных деятелей.

Священномученик Иувеналий прославлен в Соборе Рязанских святых 23 июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского всея Руси Алексия II.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века © ПСТГУ

Православная энциклопедия «Древо»