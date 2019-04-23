Священномученик Флегонт родился 28 марта 1871 года в селе Каряево Угличского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Понгильского. В лике всятых Новомучеников Российский прославлен младший брат священномученика Флегонта — Николай Николаевич Понгильский.

Окончив Ярославскую Духовную семинарию, Флегонт Николаевич стал учителем в церковно-приходской школе в селе Смоленском, что в Красном Бору в Ярославском уезде. В 1895 году он был рукоположен во священника ко храму в селе Васильевское в Юхти Угличского уезда, а через два года перемещён ко храму в селе Железный Борок Ярославского уезда. В 1905 году отец Флегонт был переведён служить в Никольский храм в Ярославле и стал преподавать Закон Божий в нескольких учебных заведениях города. Во время Первой мировой войны он служил священником при 663-м пехотном полку и исполнял пастырские обязанности в военных лазаретах. Ревностное служение священника сделало его широко известным в Ярославле, и прихожане храма великомученика Димитрия Солунского стали просить архиепископа Ярославского Агафангела (Преображенского) назначить его служить к ним в храм. Владыка исполнил их просьбу, и с 1915 года отец Флегонт стал служить в этом храме. В том же году он был награждён золотым наперсным крестом и несколько лет спустя — возведён в сан протоиерея и назначен одним из благочинных города Ярославля.

Протоиерей Флегонт Понгильский был арестован 7 сентября 1929 года в период, когда усилились гонения на Русскую Православную Церковь и в Ярославской епархии было одновременно арестовано несколько десятков священнослужителей и мирян. Безбожники в то время пользовались любым поводом для уничтожения Церкви. Таким поводом в данном случае послужила переписка ярославского духовенства относительно декларации митрополита Сергия (Страгородского), а также действия назначенного митрополитом Сергием правящим архиереем в Ярославль архиепископа Павла (Борисовского), когда он демонстративно отслужил службу под Новый год в соответствии с новым гражданским календарем, что в Ярославской епархии было в то время не принято. Верующие увидели в этом поступке выражение намерения идти по пути обновленцев в угождении безбожникам.

Как благочинный и известный своим ревностным служением пастырь, отец Флегонт издавна пользовался большим доверием Ярославских архиереев. Когда был арестован и сослан епископ Тутаевский, викарий Ярославской епархии Вениамин (Воскресенский), то именно через отца Флегонта он стал вести переписку с правящим архиереем Ярославской епархии Павлом (Борисовским).

Сотрудники ОГПУ писали в обвинительном заключении: «В августе 1928 года глава тихоновской церкви. митрополит Сергий публично через печать выпустил обращение, в котором признал, что за период революции основным принципом церковной политики по отношению к советской власти было положение: «лояльность к советской власти есть измена православию». Выдвигая в противовес этому принципу положение, что каждый верующий и церковнослужитель без всякого ущерба для своей религии может быть вполне лояльным гражданином Советской Республики, Сергий призвал всех верующих и пастырей стать на этот новый путь, а кто не может переломить себя, предлагал отстраниться от церковных дел и не мешать.

Если первое время деятельность оппозиционеров-антисергиевцев проявлялась. внутри церковников, антисоветская же носила скрытый характер, то с весны 1929 года, в момент обострения классовой борьбы и военной опасности, в противовес развернувшейся кампании по соцсоревнованию и укреплению обороноспособности страны, эта церковная группировка особо резко стала проявлять себя, выступая с ярко антисоветскими лозунгами, как например: «Верующий гражданин не может свою безбожную родину считать своей родиной и тем паче радоваться её успехам..»"

Отца Флегонта обвиняли в антисоветской деятельности, заключавшейся в том, что он обсуждал со священниками вопросы церковной жизни и положение Церкви в безбожном государстве, открыто ставящем своей целью её уничтожение. Будучи допрошен, он сказал следователю: «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю и на заданные вопросы отвечаю, что я хотя и состою благочинным, но ни в каких нелегальных собраниях не участвовал. Письма от епископа Вениамина я получал. Нынче в июне месяце я получал письма от него, но содержания их я не знаю, потому что они были адресованы хотя и на меня, но для передачи архиепископу Павлу».

3 января 1930 года Коллегия ОГПУ вынесла приговор, касающийся тридцати трёх обвиняемых — священнослужителей и мирян Ярославской и Ивановской епархий. Протоиерей Флегонт был приговорён к трём годам ссылки в Северный край.

Отец Флегонт был освобожден 10 ноября 1932 года. Желая быть ближе к семье, проживавшей тогда в посёлке Новогиреево под Москвой, но в то же время, как отбывший заключение по политической статье, не имея возможности поселиться в непосредственной близости от Москвы, он поселился на границе Московской и Владимирской областей и устроился работать на железной дороге. В 1936 году он работал весовщиком на станции Храпуново Ногинского района, но был уволен по требованию паспортного стола, как отбывавший ранее срок заключения. Отец Флегонт поселился в поселке Петушки в одной квартире вместе с высланными за стокилометровую зону священниками и устроился работать сторожем на топливный склад при железной дороге.

В 1937 году поднялось самое обширное и беспощадное гонение на Русскую Православную Церковь, когда чекисты подвергали репрессиям не только тех священнослужителей, которые тогда служили в храмах, но и тех, кто, вернувшись из ссылок и лагерей, оставались без места. Протоиерей Флегонт был арестован 4 декабря 1937 года и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста ему был устроен первый и последний допрос.

— Следствию известно, что вы в сентябре 1937 года высказывали контрреволюционные взгляды, высказывали недовольство политикой партии и правительства. Дайте показания! — потребовал от престарелого батюшки следователь.

— Нет, никакой контрреволюционной агитации я не вёл, — ответил протоиерей Флегонт.

— Следствию известно, что вы в октябре 1937 года высказывали контрреволюционные взгляды. Дайте показания.

— Никаких контрреволюционных взглядов я не высказывал и не мог высказывать.

— Обвиняемый, ваша контрреволюционная деятельность доказана показаниями ряда свидетелей. Я требую правдивых показаний!

— Я себя виновным в контрреволюционной деятельности не признаю, — ответил священник.

Следствие было закончено на следующий день после ареста священника, и 9 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Протоиерей Флегонт Понгильский скончался 23 апреля 1938 года в одном из лагерей Новосибирской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Флегонт прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 129−132

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших